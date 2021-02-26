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ММА

Российский боец Рашид Магомедов проведет бой против Резникова в ACA

Поединок состоится в мае или июне

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский боец Рашид Магомедов проведет бой против казахстанца Артема Резникова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в мае или июне. Об этом Резников сообщил ТАСС.

"На март я был не готов, пришлось бы с боя сниматься, - сказал Резников. - Я готов на май-июнь, время есть. Рашид - хороший боец, один из самых сильных в лиге. С ним было бы интересно подраться".

В активе Резникова 22 победы и шесть поражений. В последнем поединке он победил Юсуфа Раисова.

Магомедов является бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На его счету 24 победы, пять поражений и одна ничья в ММА.

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