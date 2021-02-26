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Футбол в России

"Ротор" обыграл "Тамбов" в первом матче после возобновления чемпионата России по футболу

Встреча завершилась гостевой победой волгоградского клуба со счетом 3:1
Вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Волгоградский "Ротор" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на "Мордовия-Арене", где "Тамбов" проводит свои домашние матчи.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Андрес Понсе (58-я минута) и Николай Кипиани (72), на 54-й минуте защитник "Тамбова" Зураб Гигашвили отправил мяч в собственные ворота. У проигравших отличился Артем Архипов (41).

Этот матч стал первым после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва.

В текущем сезоне "Тамбов" испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона РПЛ обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию Российского футбольного союза стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.

В турнирной таблице "Ротор" занимает 13-е место, набрав 17 очков, "Тамбов" с 13 очками идет на последней, 16-й позиции. В следующем туре "Ротор" 6 марта примет подмосковные "Химки", "Тамбов" 7 марта в гостях сыграет с московским "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19125243-1541
2ЦСКА19114435-1737
3Спартак19105433-2135
4Сочи1996428-2233
5Ростов19102724-2032
6Динамо1993724-2130
7Краснодар1993735-1930
8Локомотив1984721-2528
9Рубин1984724-2528
10Ахмат1975719-2126
11Химки1974824-3025
12Урал1949616-2321
13Ротор20451112-3117
14Арсенал19351117-3014
15Уфа19341214-3113
16Тамбов20341314-3213

 

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