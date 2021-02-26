"Ротор" обыграл "Тамбов" в первом матче после возобновления чемпионата России по футболу

ТАСС, 26 февраля. Волгоградский "Ротор" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на "Мордовия-Арене", где "Тамбов" проводит свои домашние матчи.
В составе победителей забитыми мячами отметились Андрес Понсе (58-я минута) и Николай Кипиани (72), на 54-й минуте защитник "Тамбова" Зураб Гигашвили отправил мяч в собственные ворота. У проигравших отличился Артем Архипов (41).
Этот матч стал первым после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва.
В текущем сезоне "Тамбов" испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона РПЛ обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию Российского футбольного союза стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.
В турнирной таблице "Ротор" занимает 13-е место, набрав 17 очков, "Тамбов" с 13 очками идет на последней, 16-й позиции. В следующем туре "Ротор" 6 марта примет подмосковные "Химки", "Тамбов" 7 марта в гостях сыграет с московским "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|43-15
|41
|2
|ЦСКА
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|3
|Спартак
|19
|10
|5
|4
|33-21
|35
|4
|Сочи
|19
|9
|6
|4
|28-22
|33
|5
|Ростов
|19
|10
|2
|7
|24-20
|32
|6
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|7
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|8
|Локомотив
|19
|8
|4
|7
|21-25
|28
|9
|Рубин
|19
|8
|4
|7
|24-25
|28
|10
|Ахмат
|19
|7
|5
|7
|19-21
|26
|11
|Химки
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|12
|Урал
|19
|4
|9
|6
|16-23
|21
|13
|Ротор
|20
|4
|5
|11
|12-31
|17
|14
|Арсенал
|19
|3
|5
|11
|17-30
|14
|15
|Уфа
|19
|3
|4
|12
|14-31
|13
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13