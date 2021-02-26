"Ротор" обыграл "Тамбов" в первом матче после возобновления чемпионата России по футболу

ТАСС, 26 февраля. Волгоградский "Ротор" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на "Мордовия-Арене", где "Тамбов" проводит свои домашние матчи.

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрес Понсе (58-я минута) и Николай Кипиани (72), на 54-й минуте защитник "Тамбова" Зураб Гигашвили отправил мяч в собственные ворота. У проигравших отличился Артем Архипов (41).

Этот матч стал первым после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва.

В текущем сезоне "Тамбов" испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона РПЛ обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию Российского футбольного союза стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.

В турнирной таблице "Ротор" занимает 13-е место, набрав 17 очков, "Тамбов" с 13 очками идет на последней, 16-й позиции. В следующем туре "Ротор" 6 марта примет подмосковные "Химки", "Тамбов" 7 марта в гостях сыграет с московским "Динамо".