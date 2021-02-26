СМИ: Серхио Рамос продлит контракт с "Реалом"

Действующее соглашение футболиста истекает летом. Ранее испанские СМИ сообщали, что Рамос и "Реал" не могут договориться и испанец может покинуть команду.

По информации издания, соглашение будет заключено до 2023 года, зарплата составит €12 млн в год - с учетом сокращения на 10% из-за убытков клуба, связанных с коронавирусом. При этом подчеркивается, что другие клубы предложений по Рамосу не делали.

Рамосу 34 года. Он выступает за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в розыгрыше Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне он провел в разных турнирах 18 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2008, 2012).