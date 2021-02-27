Глава оргкомитета Игр в Токио считает, что они должны проводиться со зрителями

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны проводиться со зрителями, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Такое мнение выразила в опубликованном в субботу интервью японским газетам Asahi и Yomiuri глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

"Когда я думаю о сценарии проведения без зрителей, в то время как на другие соревнования их пускают, то, на мой взгляд, у спортсменов обязательно возникнет мысль, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться без зрителей", - сказала она. Хасимото также отметила, что такой вариант не предлагается, но следует следить за ситуацией с коронавирусом.

При этом глава оргкомитета указала на необходимость в первую очередь позаботиться о мерах против распространения инфекции. "Наш рейтинг одобрения не повысится, если не будут устранены опасения, касающиеся въезда иностранцев и нагрузки на медицинскую систему страны. Первое, что нужно сделать, - это принять меры против коронавируса", - добавила она.

3 марта должна состояться встреча в формате онлайн с участием руководства Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), представителей правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета Игр. На ней, как ожидается, будет в том числе обсуждаться вопрос допуска зрителей на спортивные объекты во время Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.