Главный тренер "Лос-Анджелеса" отметил игру хоккеиста "Миннесоты" Капризова

ТАСС, 27 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов с каждым матчем играет все лучше и может претендовать на приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата. Об этом заявил главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Маклеллан, комментарий которого приводит в Twitter журналист портала The Athletic Майкл Руссо.

"Миннесота" 27 февраля со счетом 3:1 обыграла "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, Капризов стал автором первой шайбы. Россиянин проводит свой дебютный сезон в лиге.

"Если он не лучший новичок лиги, то точно будет в тройке лучших. Это шестой матч нашей команды против него, и с каждым разом он играет все лучше", - сказал Маклеллан.

23-летний Капризов дебютировал в НХЛ 15 января в матче "Миннесоты" против "Лос-Анджелеса" (4:3 ОТ) и забросил победную шайбу, а также отдал два голевых паса. В шести играх против команды из штата Калифорния россиянин набрал шесть очков (3 гола + 3 передачи), всего на его счету 16 баллов за результативность (5+11).

Капризов был выбран "Миннесотой" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении последних трех сезонов он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером КХЛ. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.