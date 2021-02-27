Россия намерена претендовать на проведение чемпионата Европы по санному спорту в 2023 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) намерена претендовать на проведение в Сочи в январе-феврале 2023 года чемпионата Европы по санному спорту. Об этом ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

Последний раз олимпийская трасса в Сочи была местом проведения международных соревнований саночников в феврале 2020 года, когда там проходил чемпионат мира.

"Наша федерация на этап Кубка мира по санному спорту в следующем сезоне, скорее всего, претендовать не будет, так как у FIL (Международная федерация санного спорта - прим. ТАСС) очень сложный график. Мы намерены претендовать на чемпионат Европы, который пройдет в сезоне-2022/23", - сказала Гарт.

"Что касается этапа Кубка мира по натурбану, то мы будем его проводить в феврале сразу после окончания Олимпийских игр в Пекине. Календарь международных стартов на следующий сезон еще не сформирован", - добавила собеседница ТАСС.

Сочи был местом проведения чемпионата Европы по санному спорту в 2015 году. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.