Названы сроки проведения мужского чемпионата Европы - 2021 по волейболу

ТАСС, 27 февраля. Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 1 по 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Чемпионат Европы пройдет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, в турнире примут участие 24 команды, в том числе сборная России. На предварительном этапе команды будут разделены на четыре группы, 16 лучших пройдут в плей-офф.

Европейское первенство проводится в нечетные годы, действующим чемпионом Европы является сборная Сербии, на том турнире россияне завершили борьбу на стадии 1/4 финала. Самая титулованная команда в истории турнира - сборная СССР, на счету которой 12 золотых медалей. В активе сборной России две золотые, три серебряные и три бронзовые награды. В 2007 году чемпионат Европы проходил в Москве.