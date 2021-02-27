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Летние олимпийские виды спорта

Названы сроки проведения мужского чемпионата Европы - 2021 по волейболу

Турнир пройдет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, в нем примут участие 24 команды, в том числе сборная России
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 27 февраля. Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 1 по 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Чемпионат Европы пройдет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, в турнире примут участие 24 команды, в том числе сборная России. На предварительном этапе команды будут разделены на четыре группы, 16 лучших пройдут в плей-офф.

Европейское первенство проводится в нечетные годы, действующим чемпионом Европы является сборная Сербии, на том турнире россияне завершили борьбу на стадии 1/4 финала. Самая титулованная команда в истории турнира - сборная СССР, на счету которой 12 золотых медалей. В активе сборной России две золотые, три серебряные и три бронзовые награды. В 2007 году чемпионат Европы проходил в Москве.

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Летние олимпийские виды спорта
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