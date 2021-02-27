Ерохин назвал "Спартак" хорошим конкурентом "Зениту" в чемпионате России

ТАСС, 27 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" является хорошим конкурентом для петербургского "Зенита" в чемпионате России. Такое мнение в интервью газете "Спорт-Экспресс" высказал полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.

После 19 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. "Спартак" идет третьим, имея в активе 35 очков.

"То, что мне бросилось в глаза, - поменялся стиль игры, - сказал Ерохин. - "Спартак" часто выходил из обороны через короткий пас, защитники не боялись разыгрывать в штрафной, хотя это рискованно. Но "Спартак" - хороший конкурент, особенно учитывая тех новичков, которыми он усилился".

В четверг "Спартак" объявил о заключении контракта с нидерландским полузащитником Квинси Промесом, ставшим ранее в составе московского клуба чемпионом России и лучшим бомбардиром первенства страны. Ерохин затруднился ответить на перспективы Промеса после возвращения в "Спартак". "Посмотрим. Все увидим на футбольном поле", - отметил Ерохин.

В 20-м туре РПЛ "Зенит" в субботу дома сыграет с "Ростовом", "Спартак" в воскресенье примет казанский "Рубин".