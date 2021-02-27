Футболист "Зенита" Ерохин прокомментировал критику в адрес команды из-за скучной игры

ТАСС, 27 февраля. Игра петербургского футбольного клуба "Зенит" кажется болельщикам скучной из-за того, что клуб выиграл два титула подряд в чемпионате России. Такое мнение в интервью газете "Спорт-Экспресс" высказал полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.

"Зенит" два года подряд выигрывает чемпионский титул, людям, которые не болеют за "Зенит", от этого и становится скучно, - сказал Ерохин. - Им хочется, чтобы другие команды побеждали. Главное - результат, и команда его добивается, в предыдущих двух сезонах мы уверенно пришли к чемпионству. В этом есть спады, конечно, но это непростой сезон из-за отсутствия летней паузы, мы на первом месте и стремимся остаться на вершине".

Ерохин отметил, что не всегда "Зениту" удается демонстрировать разнообразие в атаке из-за глубокой обороны соперников. "В матчах против "Зенита" многие команды садятся низко, а такую оборону сложно взламывать, играя в короткий и средний пас. У соперников могут восемь-девять человек запереться в штрафной! Габаритные игроки атаки какие-то матчи спасали, когда не было возможности вскрыть оборону низом, а кроссы в штрафную часто приводили к голам и победам", - добавил полузащитник.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 41 очко в 19 матчах. В субботу подопечные Сергея Семака на своем стадионе примут "Ростов".