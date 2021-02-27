Косторная исполнит короткую программу под "Времена года" в финале Кубка России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная в финале Кубка России исполнит короткую программу под музыку Антонио Вивальди "Времена года". Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки Евгений Плющенко.

Финал Кубка России пройдет 27-28 февраля на московской арене "Мегаспорт", соревнования станут последним этапом отбора в национальную сборную на чемпионат мира.

"Алена уже некоторое время накатывала эту программу, в финале Кубка России будет исполнять ее, - сообщил Плющенко. - В начале сезона было несколько версий, но она захотела сделать именно "Времена года", и Сергей Розанов поставил ей эту программу".