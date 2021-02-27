Футболист "Зенита" Ерохин рассказал о восстановлении от травмы колена

ТАСС, 27 февраля. Восстанавливающийся после травмы колена футболист "Зенита" Александр Ерохин считает, что его физическая форма не уступает другим игрокам команды. Об этом он рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Ерохин получил травму в январе на первом тренировочном сборе "Зенита" в матче против "Риги".

"Даже после получения травмы у меня было пару дней на то, чтобы снять острое воспаление, - сказал Ерохин. - А затем я начал тренироваться индивидуально. Думаю, с точки зрения физической подготовки я набрал ту же форму, что и команда. Может, игровой практики не хватало, но через тренировки я набираю".

"А процесс восстановления не останавливается - тренажерный зал, процедуры. Процесс длительный, но без этого никуда. Травмы - побочный эффект футбола. У команды выходной, а я могу пойти и поработать над теми группами мышц, которые компенсируют нагрузку на колено", - добавил Ерохин.

В текущем сезоне 31-летний Ерохин провел за "Зенит" 24 матча в разных турнирах, забив семь голов и отдав две голевые передачи.