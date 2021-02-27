"Спартак" планирует почтить память хоккеиста Баринева перед игрой с "Витязем"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" планирует провести минуту молчания в память о бывшем нападающем команды Александре Бариневе перед игрой регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подмосковным "Витязем". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".

Баринев скончался в возрасте 68 лет. Встреча "Спартак" - "Витязь" пройдет в субботу и начнется в 17:00 мск.

"Спартак" планирует минуту молчания в память о Бариневе перед матчем с "Витязем", - заметил собеседник ТАСС

Баринев выступал за "Спартак" с 1975 по 1980 год, став чемпионом СССР (1976) и двукратным бронзовым призером турнира (1979, 1980).