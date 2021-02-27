Лыжница Непряева рассказала, что переоценила свои силы в скиатлоне на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева не рассчитала свои силы во время участия в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, поэтому уже на втором круге дистанции ее "накрыло". Об этом она рассказала журналистам после окончания гонки.

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Непряева в скиатлоне стала 16-й, что является худшим результатом серди всех четырех российских участниц гонки.

"Морально была хорошо готова к гонке, пыталась держать темп с первых метров, но меня, как вы видите, "немного" не хватило. На самом деле, меня накрыло на втором круге, потому что пока я не готова навязать борьбу. Я переоценила свои силы, вторую часть классической дистанции меня поднакрыло", - сказала Непряева.

Лидер российской команды подошла к чемпионату мира с незалеченной травмой: в конце января она перенесла операцию после перелома в руке.

"Я разгоняюсь с каждой гонкой. У меня не было проведено необходимой скоростной работы, 16-го числа я только взяла в руки вторую палку. Так что пока у меня не то состояние, которое должно быть. Надеюсь, с каждой гонкой я буду набирать форму и приходить в себя", - добавила она.

Непряева в воскресенье выступит в командном спринте вместе с Юлией Ступак.