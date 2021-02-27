Тренер сборной Сорин заявил, что верит в случайный характер допингового нарушения Йохауг

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Тренер российской сборной по лыжным гонкам Егор Сорин верит в случайный характер допингового нарушения норвежской лыжницы Терезы Йохауг, которая в субботу стала 11-кратной чемпионкой мира. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки.

В 2016 году в допинг-пробе Йохауг был обнаружен анаболический стероид клостебол. Его попадание в организм лыжница объяснила тем, что пользовалась содержащей вещество помадой. Несмотря на это, Йохауг была дисквалифицирована и пропустила Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

"Я ей абсолютно верю, потому что еще до этого скандала замечал, что у нее были проблемы с губами, особенно в горах. Произошедшее с помадой - несчастный случай, мне в этом плане ее даже жалко", - сказал Сорин.

"На допинге невозможно опережать всех на протяжении всего года, ни один организм не выдержит такого количества допинга. Если спортсмен показывает стабильно высокие результаты, как, к примеру, Саша Большунов, то у меня сразу все вопросы отпадают. Вспомните австрийца Йоханнеса Дюра: он сначала бегал по каким-то 15-20-м местам, а потом, бац, и третий на "Тур де Ски". Вот это странно", - добавил он.

Сорин считает, что частые победы Йохауг снижают интерес к женским лыжным гонкам, однако признает талант норвежской спортсменки. "Это законодатель лыжной моды на данный момент, причем не только в результатах, но и в тренировочном процессе, в физическом своем состоянии. Это тот эталон, на который многие наши спортсменки равняются", - сказал тренер российской сборной.