Гуменник: попадание на ЧМ не является главной задачей на финал Кубка России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Петр Гуменник не выделяет попадание на чемпионат мира в качестве первостепенной задачи на финал Кубка России по фигурному катанию, спортсмен старается в первую очередь настраиваться на чистые прокаты. Об этом фигурист рассказал журналистам в субботу.

Финал Кубка России проходит в Москве с 27 по 28 февраля. В субботу мужчины показали короткую программу.

"Меня больше всего беспокоила спина, после чемпионата России я ходил на лечебную физкультуру, недели за две все это залечил. Но немного запустил физическую форму, мне нельзя было прыгать, потом еще восстанавливался. Только-только начал целиком катать программы, на последней неделе перед соревнованиями, не успел много раз прокатать свою программу, получился большой интервал между соревнованиями", - рассказал фигурист.

"Результат сегодня не очень хороший, я рассчитывал чисто откатать, - добавил Гуменник. - Я больше ставил задачу хорошо откатать, все сделать, насколько это возможно, показать прогресс".

Результаты финала Кубка России станут одним из критериев отбора в команду на чемпионат мира.

"Если поеду на чемпионат мира, то это будет плюс огромный, но это не первоочередная задача. Если ставить это главной задачей, то психологически это было бы очень сложно, - сказал фигурист. - Завтра катаю свой обычный контент с двумя сальховами, акселями, каскадами три плюс три".