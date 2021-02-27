Гендиректор "Уфы" заявил, что команда не опустит руки после поражения от "Химок" в РПЛ

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба "Уфа" не станут опускать руки после поражения от "Химок" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Ринат Шайбеков.

"Уфа" в субботу на выезде проиграла "Химкам" со счетом 1:2. Четверть часа "Уфа" играла в большинстве.

"Это была первая игра после сборов, - сказал Шайбеков. - Перспективы у команды вижу, думаю, все будет нормально. Мы будем биться, руки не опускаем. Следующая игра будет лучше".

"У нас несколько игроков в последний момент присоединились к команде, сейчас потренируются и будет другая игра", - добавил гендиректор "Уфы".

В составе команды из столицы Башкортостана первый матч провел арендованный у "Спартака" полузащитник Остон Урунов, который ранее уже играл за уфимцев. Шайбеков не стал детально высказываться о действиях 20-летнего игрока. "Для первого раза он сыграл неплохо, но давайте всю команду оценивать", - отметил генеральный директор "Уфы".

"Уфа" после субботнего поражения продолжает занимать 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды из столицы Башкортостана 13 очков. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в РПЛ на сезон-2021/22, составляет восемь очков. В 21-м туре "Уфа" 7 марта в Екатеринбурге встретится с "Уралом". Днем ранее "Химки" в Волгограде сыграют с "Ротором".