Лыжник Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (отставание - 1,1 секунды), третье - его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,7). Россиянин Иван Якимушкин финишировал восьмым (+2.00,3), Алексей Червоткин - 18-м (+2.49,5), Евгений Белов - 23-м (+4.01,2). В предыдущий раз россияне завоевывали золотые награды чемпионата мира в 2017 году, тогда Сергей Устюгов занял первое место в скиатлоне и вместе с Никитой Крюковым победил в командном спринте.

Большунову 24 года, он впервые в карьере стал чемпионом мира, ранее спортсмен четыре раза завоевывал серебряные награды мирового первенства. Он также является трижды серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр. Большунов побеждал в зачете Кубка мира в сезоне-2019/20 и сезоне-2020/21.