Лыжник Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате мира. Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.
Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (отставание - 1,1 секунды), третье - его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,7). Россиянин Иван Якимушкин финишировал восьмым (+2.00,3), Алексей Червоткин - 18-м (+2.49,5), Евгений Белов - 23-м (+4.01,2). В предыдущий раз россияне завоевывали золотые награды чемпионата мира в 2017 году, тогда Сергей Устюгов занял первое место в скиатлоне и вместе с Никитой Крюковым победил в командном спринте.
Большунову 24 года, он впервые в карьере стал чемпионом мира, ранее спортсмен четыре раза завоевывал серебряные награды мирового первенства. Он также является трижды серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр. Большунов побеждал в зачете Кубка мира в сезоне-2019/20 и сезоне-2020/21.
АААААА! Большунов – чемпион мира— Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021
Лови невероятный финиш Сан Саныча. Как же он разобрался с норвежцами в концовке
Это просто легендарно pic.twitter.com/i8Rt1PfhCp
Россиянин принес первую медаль для российской команды на текущем чемпионате мира по лыжным видам спорта. Лидирует в медальном зачете сборная Норвегии, завоевавшая три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место делят команды Словении и Швеции, выигравшие по одной награде каждого достоинства, россияне занимают четвертую строчку. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.
Скиатлон - гонка, в ходе которой половину дистанции (7,5 км у женщин и 15 км у мужчин) спортсмены преодолевают классическим стилем, а другую половину - свободным. В воскресенье пройдут командные спринтерские гонки. Чемпионат мира завершится 7 марта.
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|Норвегия
|3
|4
|4
|11
|Словения
|1
|1
|1
|3
|Швеция
|1
|1
|1
|3
|Россия
|1
|0
|0
|1
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|Финляндия
|0
|1
|0
|1
|Япония
|0
|0
|1
|1