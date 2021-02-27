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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжник Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

Большунов принес российской команде первую награду на мировом первенстве в Оберстдорфе
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате мира. Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.

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Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (отставание - 1,1 секунды), третье - его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,7). Россиянин Иван Якимушкин финишировал восьмым (+2.00,3), Алексей Червоткин - 18-м (+2.49,5), Евгений Белов - 23-м (+4.01,2). В предыдущий раз россияне завоевывали золотые награды чемпионата мира в 2017 году, тогда Сергей Устюгов занял первое место в скиатлоне и вместе с Никитой Крюковым победил в командном спринте.

Большунову 24 года, он впервые в карьере стал чемпионом мира, ранее спортсмен четыре раза завоевывал серебряные награды мирового первенства. Он также является трижды серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр. Большунов побеждал в зачете Кубка мира в сезоне-2019/20 и сезоне-2020/21.

Россиянин принес первую медаль для российской команды на текущем чемпионате мира по лыжным видам спорта. Лидирует в медальном зачете сборная Норвегии, завоевавшая три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место делят команды Словении и Швеции, выигравшие по одной награде каждого достоинства, россияне занимают четвертую строчку. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.

Скиатлон - гонка, в ходе которой половину дистанции (7,5 км у женщин и 15 км у мужчин) спортсмены преодолевают классическим стилем, а другую половину - свободным. В воскресенье пройдут командные спринтерские гонки. Чемпионат мира завершится 7 марта. 

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
Норвегия34411
Словения1113
Швеция1113
Россия1001
Австрия1001
Финляндия0101
Япония0011

 

Теги
Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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