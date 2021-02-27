"Авангард" обыграл "Барыс" в матче КХЛ и стал победителем дивизиона Чернышева

ТАСС, 27 февраля. Омский "Авангард" в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл "Барыс" из Нур-Султана со счетом 5:2. Матч прошел в подмосковной Балашихе.
В составе победителей шайбы забросили Илья Ковальчук (17-я минута), Сергей Толчинский (21, 42), Денис Зернов (55) и Егор Чинахов (60). У "Барыса" отличились Кирилл Панюков (3) и Даррен Диц (41). Ковальчук вернулся в состав, пропустив пять матчей из-за травмы.
Омский клуб стал победителем дивизиона Чернышева, гарантировав себе выход в плей-офф со второго места в Восточной конференции. Соперником "Авангарда" в первом раунде станет екатеринбургский "Автомобилист", соперник "Барыса" определится по итогам матча между ярославским "Локомотивом" и уфимским "Салаватом Юлаевым", который пройдет позже в субботу.
"Авангард" в регулярном чемпионате КХЛ обыграл "Барыс" на домашнем льду впервые с 14 октября 2018 года (5:3).
После 60 матчей регулярного чемпионата омский клуб набрал 84 очка, "Барыс" располагается на шестой строчке на Востоке, имея в активе 69 очков.
Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми в конференциях.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|59
|33
|3
|5
|3
|5
|10
|185-130
|90
|2
|Авангард*
|60
|33
|3
|0
|5
|7
|12
|180-134
|84
|3
|Металлург*
|60
|31
|0
|6
|1
|6
|16
|165-138
|81
|4
|Салават Юлаев*
|59
|28
|5
|5
|1
|4
|16
|180-147
|81
|5
|Трактор*
|60
|27
|5
|2
|3
|3
|20
|157-143
|74
|6
|Барыс*
|60
|20
|8
|3
|2
|5
|22
|147-157
|69
|7
|Автомобилист*
|60
|24
|3
|3
|3
|5
|22
|152-154
|68
|8
|Торпедо НН*
|59
|22
|3
|4
|2
|6
|22
|168-165
|66
|9
|Сибирь
|60
|20
|5
|2
|3
|1
|29
|146-155
|58
|10
|Амур
|59
|17
|5
|1
|5
|2
|29
|143-169
|53
|11
|Нефтехимик
|59
|13
|3
|2
|0
|2
|39
|130-212
|38
|12
|Куньлунь
|59
|11
|1
|1
|2
|6
|38
|138-208
|34