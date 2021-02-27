"Авангард" обыграл "Барыс" в матче КХЛ и стал победителем дивизиона Чернышева

ТАСС, 27 февраля. Омский "Авангард" в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл "Барыс" из Нур-Султана со счетом 5:2. Матч прошел в подмосковной Балашихе.

В составе победителей шайбы забросили Илья Ковальчук (17-я минута), Сергей Толчинский (21, 42), Денис Зернов (55) и Егор Чинахов (60). У "Барыса" отличились Кирилл Панюков (3) и Даррен Диц (41). Ковальчук вернулся в состав, пропустив пять матчей из-за травмы.

Омский клуб стал победителем дивизиона Чернышева, гарантировав себе выход в плей-офф со второго места в Восточной конференции. Соперником "Авангарда" в первом раунде станет екатеринбургский "Автомобилист", соперник "Барыса" определится по итогам матча между ярославским "Локомотивом" и уфимским "Салаватом Юлаевым", который пройдет позже в субботу.

"Авангард" в регулярном чемпионате КХЛ обыграл "Барыс" на домашнем льду впервые с 14 октября 2018 года (5:3).

После 60 матчей регулярного чемпионата омский клуб набрал 84 очка, "Барыс" располагается на шестой строчке на Востоке, имея в активе 69 очков.

Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми в конференциях.