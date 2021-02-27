Крянин: Большунов доказал, что является лучшим гроссмейстером мира в лыжных гонках

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов, сумевший в противостоянии с пятью норвежцами одержать победу в скиатлоне на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, доказал всем, что является самым грамотным с точки зрения тактики лыжником мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (отставание - 1,1 секунды), третье - его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,7). Четвертое, пятое и шестое места также остались за лыжниками из Норвегии.

"Саша сегодня наглядно показал всем, кто является лучшим гроссмейстером мира в лыжных гонках. Но когда он шел практически всю гонку в окружении пяти норвежцев, сердце у меня, конечно, екало от тревоги", - признался Крянин.

"Это была во многом тактическая победа, Большунов стал более вдумчивым, научился правильно раскладывать силы и полностью контролировал всю гонку, задавал темп и держался на той позиции, которая ему была удобна. Благодаря этому у Саши остались силы на финишный рывок, который он использовал на 100 процентов", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по лыжным гонкам завершится в Оберстдорфе 7 марта.