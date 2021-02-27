Отец лыжника Большунова признался, что плакал и молился во время победной гонки сына на ЧМ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Отец чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова с трудом выдержал накал эмоций во время победной гонки сына. Об этом Александр Большунов - старший рассказал ТАСС.

Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Для него эта победа стала первой на мировых первенствах.

"Эмоции уже позади, еле выдержал весь этот процесс. Надежда умирает последней, как говорится, но было такое ощущение, что сегодня он должен это сделать. Потому что если не сегодня, то когда. Сегодня было видно, что норвежцы помогли, они постоянно ускорялись и привели его к золоту", - отметил Большунов-старший.

"Я и плакал, и орал, и молился, просто места себе не находил. Не знаю, что со мной было. Понимаете, у меня сын - чемпион мира, это просто необъяснимое ощущение. Просто летаю от счастья", - сказал Большунов-старший.