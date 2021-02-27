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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Бородавко считает, что Клебо не поверил в решающий рывок Большунова в скиатлоне на ЧМ

По словам старшего тренера команды, российский лыжник все контролировал и сделал правильные рывки во время гонки
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС /. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не поверил, что Александр Большунов предпримет рывок в скиатлоне, который стал победным для россиянина на чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

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Большунов впервые выиграл золото чемпионата мира, победив в субботу в скиатлоне. Далее расположились пять норвежцев - Симен Крюгер, Ханс Кристер Холунн, трехкратный олимпийский чемпион Клебо, Эмиль Иверсен и Шур Рёте.

"Гонка валидольная, так как выходило пять норвежских спортсменов. Все - хорошие финишеры, сильные дистанционщики, и сложно было ожидать, кто предпримет рывок, - сказал Бородавко. - Александр все контролировал, сделал правильные рывки, не позволил, чтобы его взяли в коробочку. И Клебо просто не поверил, что он сможет выдержать второй рывок и зря не пошел за ним".

"Мы считали, что Клебо самый главный соперник, которого надо бояться. Когда он вывалился больше чем на 15 секунд, стало полегче. С Крюгером и Холунном он мог справиться", - добавил Бородавко. 

Теги
Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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