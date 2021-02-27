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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Тренер сравнил соперничество Большунова с норвежцами со сказкой "Волк и семеро козлят"

В субботу российский лыжник выиграл скиатлон на чемпионате мира, опередив пятерых норвежцев

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС /. Соперничество пяти норвежских лыжников с Александром Большуновым в скиатлоне на чемпионате мира можно было сравнить со сказкой про волка и семеро козлят. Такое мнение журналистам высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В субботу Большунов выиграл золото чемпионата мира в этой дисциплине, перед финишем россиянин боролся с пятью норвежцами.

"Волк и семеро козлят - это так выглядело. Знаю, что норвежцы к нему с большим уважением относятся. Никаких провокаций от них я не ожидал, они сами большие гонщики и никогда не позволят себе такого", - сказал Бородавко.

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