Тренер сравнил соперничество Большунова с норвежцами со сказкой "Волк и семеро козлят"

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС /. Соперничество пяти норвежских лыжников с Александром Большуновым в скиатлоне на чемпионате мира можно было сравнить со сказкой про волка и семеро козлят. Такое мнение журналистам высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В субботу Большунов выиграл золото чемпионата мира в этой дисциплине, перед финишем россиянин боролся с пятью норвежцами.

"Волк и семеро козлят - это так выглядело. Знаю, что норвежцы к нему с большим уважением относятся. Никаких провокаций от них я не ожидал, они сами большие гонщики и никогда не позволят себе такого", - сказал Бородавко.