Лыжнику Большунову досадно, что он не услышит гимн России во время вручения золота ЧМ

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Александр Большунов сожалеет, что ему не удастся услышать гимн России во время церемонии вручения золотой награды за победу в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Об этом он рассказал журналистам после гонки.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве команды под названием Russian Ski Federation (RSF). На церемониях награждения в честь их побед должен исполняться гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"Досада есть, потому что хотелось услышать свой гимн, - сказал Большунов. - Сама ситуация мне непонятна. Было что-то или не было, но почему за это должны отвечать чистые спортсмены?"

Для 24-летнего Большунова это первое в карьере золото чемпионата мира. В нынешнем сезоне он во второй раз победил в общем зачете Кубка мира и в многодневке "Тур де Ски".