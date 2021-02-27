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Финал Кубка России по фигурному катанию

Фигуристы Панфилова и Рылов снялись с финала Кубка России из-за травмы партнера

Соревнования проходят в Москве с 27 февраля по 2 марта

ТАСС, 27 февраля. Спортивная пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов снялись с финала Кубка России по фигурному катанию из-за проблем со спиной у партнера. Об этом Панфилова сообщила в Instagram.

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"Хочу разъяснить ситуацию о нашем снятии с финала Кубка России, так как не было никакой информации, - написала Панфилова. - К сожалению, мы не выступим из-за проблем со спиной у Дмитрия. Как бы нам не хотелось выступать в этом непростом для всех сезоне, обстоятельства не дают нам этого сделать. Все, что ни делается, все к лучшему".

Панфиловой 18 лет, Рылову - 19. Они катаются в паре с 2016 года. Они являются чемпионами юношеских Олимпийских игр, юниорского чемпионата мира, а также трех этапов юниорского Гран-при. Также на их счету серебряные награды юниорского чемпионата мира и двух этапов юниорского Гран-при.

Финал Кубка России проходит в Москве с 27 февраля по 2 марта. Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).

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