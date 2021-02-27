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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Большунов выразил недовольство тем, что его порой лишали права бежать гонки на ЧМ

Спортсмен считает, его результаты говорят сами за себя

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов недоволен тем, что его иногда лишают заслуженного права бежать гонки на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Об этом он рассказал журналистам в субботу после победы в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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Большунов впервые стал чемпионом мира. В карьере спортсмена до этого были серебряные и бронзовые награды мировых первенств и Олимпийских игр, победы в общих зачетах Кубка мира и "Тур де Ски".

"Еще месяц назад мне говорили, что мне не надо бежать ни спринт, ни командный спринт, - сказал Большунов. - Я же всегда хочу бежать все. На Олимпийских играх и чемпионатах мира я тратил много энергии и эмоций, когда меня не ставили на гонку. Я с этим боролся, что отнимало у меня эмоции. Если бы я их не тратил, то мог выигрывать, а не занимать вторые места".

"Сезон показывает, кто должен бежать. Я не понимаю, почему иногда начинают выбирать между мной и кем-то, а не ребятами, которые под вопросом. Иногда получается, что я под вопросом, а не кто-то другой", - добавил он.

Чемпионат мира продлится до 7 марта, Большунов в воскресенье должен выступить в командном спринте.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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