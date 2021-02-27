Большунов часть денег от победы в чемпионате мира пожертвует на благотворительность

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов часть полученных за победу на чемпионате мира денег пожертвует на благотворительность. Об этом он рассказал журналистам после гонки.

Лыжник Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

В субботу Большунов выиграл в скиатлоне, впервые став чемпионом мира. В карьере спортсмена до этого были серебряные и бронзовые награды мировых первенств и Олимпийских игр, победы в общих зачетах Кубка мира и "Тур де Ски".

"До этого я уже жертвовал определенную сумму на благотворительность, - сказал Большунов. - После этой победы также это сделаю".

Спортсмен не стал уточнять, кому конкретно отправит деньги.

Чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия) продлится до 7 марта, в воскресенье Большунов должен выступить в командном спринте.