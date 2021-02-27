Фигурист Коляда лидирует после короткой программы на турнире в Гааге

ТАСС, 27 февраля. Российский фигурист Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на турнире в нидерландской Гааге.

26-летний россиянин получил за свой прокат 84,99 балла, второе место занимает итальянец Габриэле Франджипани (81,04), третьим идет француз Ромен Понсар (81,03).

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, также в его активе бронзовая награда чемпионата мира и две - чемпионатов Европы.

Произвольную программу мужчины представят в воскресенье.