Вяльбе радовалась победе Большунова на ЧМ больше, чем собственным успехам в спорте

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Победа на чемпионате мира Александра Большунова президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе доставила больше эмоций, чем ее собственные успехи в спорте. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка рассказала журналиста после окончания гонки.

Большунов впервые стал чемпионом мира. В карьере спортсмена до этого были серебряные и бронзовые награды мирового первенства и Олимпийских игр, победы в общих зачетах Кубка мира и многодневке "Тур де Ски".

"Всю гонку я за Сашу переживала больше, чем за себя, - сказала Вяльбе. - Такие эмоции я испытывала в Сочи и в Турине. Когда ребята выигрывают, то это гораздо круче, чем когда ты сама выигрываешь".

"Надеюсь, что благодаря этому золоту Саша станет еще уверенней и будет продолжать бороться за новые медали", - добавила она.

Чемпионат мира продлится до 7 марта, Большунов в воскресенье должен выступить в командном спринте.