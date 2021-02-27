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КХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

В субботу состоялись последние матчи регулярного чемпионата

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В субботу состоялись последние матчи регулярного чемпионата. На Западе победителей в сериях до четырех побед выявят московские ЦСКА и "Спартак", петербургский СКА и минское "Динамо", московское "Динамо" и череповецкая "Северсталь", ярославский "Локомотив" и хельсинкский "Йокерит".

На Востоке состоятся серии "Ак Барс" (Казань) - "Торпедо" (Нижний Новгород), "Авангард" (Омск) - "Автомобилист" (Екатеринбург), "Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Нур-Султан), "Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск).

Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми.

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