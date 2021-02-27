Туктамышева заявила, что ей нужно поработать над уверенностью исполнения прыжков

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева довольна своим выступлением в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию, но намерена поработать над уверенностью исполнения прыжков. Об этом она рассказала журналистам после исполнения короткой программы.

За прокат короткой программы фигуристка получила 77,74 балла.

"Хорошие эмоции остались, я довольна своим выступлением. Смазала немножко выезд на акселе. Но та работа, что мы проделали после Кубка Первого канала, была показана на льду. Мне было в кайф кататься, и сейчас нужно работать только над уверенностью исполнения прыжков, чтобы они получались идеально", - сказала Тутамышева.

Фигуристка добавила, что у нее в планах в произвольной программе два тройных акселя. "Мне не сильно важно, какой я выступаю, просто по-разному нужно настраиваться, если ты выступаешь в начале или конце. С возрастом я поняла это. Но четвертой мне нравится выступать", - добавила спортсменка.

"Есть ли у меня цель поехать на чемпионат мира? Ну естественно, - отметила фигуристка. - Я поставила короткую программу в феврале, мы ее много накатывали, много специалистов приглашали, и я немного устала от нее. Сейчас с воодушевлением работаем над новой короткой программой. Мы решили ее сменить после чемпионата России, я так решила, и, не сговариваясь, Алексей Николаевич предложил мне то же самое".