{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Валиева заявила, что не думает о победе в финале Кубка России

Спортсменка отметила, что идеально выполнить программу порой мешают лишние мысли

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева не ставит победу в финале Кубка России во главу угла. Об этом ученица Этери Тутберидзе рассказала журналистам после выступления с короткой программой на турнире, проходящем в Москве.

На эту тему
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России

"Каскад я сегодня сделала не такой хороший, как в прошлый раз, поэтому оценка в 90 баллов мне не покорилась, но мне важно выиграть прежде всего у самой себя. Короткую я пока чуть-чуть проиграла, в произвольной постараюсь прокатать так же, как на тренировке, и посмотреть, что будет", - рассказала Валиева.

Спортсменка считает, что идеальному каскаду могли помешать лишние мысли. "После шестиминутки стала много думать, как нужно сделать. Когда думаешь, думаешь, думаешь, в итоге ничего не получается. Кто-то сидит в раздевалке, смеется, и это помогает ему отключиться, а я пока пробую разные варианты", - сказала она.

На вопросы журналистов о программах на олимпийский сезон Валиева ответила: "Пока еще ничего об этом не знаю".

Теги
Финал Кубка России по фигурному катанию
НХЛ
Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов не сыграет в матче против "Нью-Джерси" из-за травмы
Нападающий должен восстановиться в ближайшее время
Читать полностью