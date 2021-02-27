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Финал Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Нугуманова заявила, что намерена до конца биться ради исполнения заветной мечты

Спортсменка рассчитывает завоевать место на международных соревнованиях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Елизавета Нугуманова не расстроилась после объявления оценок за исполнение короткой программы в финале Кубка России и намерена до конца бороться ради исполнения своей мечты. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

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Нугуманова за прокат короткой программы получила 65,58 балла.

"Странные эмоции, если честно. Вроде все хорошо сделала, но не так рада, как после чемпионата России. Я не расстроилась, скорее задумалась после объявления оценок. Буду работать в любом случае дальше, это не повод останавливаться, значит, нужно больше работать. Когда я выхожу на старт, не думаю об оценках, как получилось, так получилось", - сказала фигуристка.

"Я борюсь за все и буду бороться до конца, на чемпионате России я стала третьей из старших, надеюсь, что все получится. Поехать на крупные соревнования - моя мечта, но как решат, так решат, - добавила Нугуманова. - После старта я немножко отойду, проанализирую все, завтра еще с тренерами поговорим. Мы смотрим на оценки, на распечатки и думаем, что нужно сделать, чтобы было иначе на следующий день".

Финал Кубка России является заключительным этапом отбора на чемпионат мира. Состав будет объявлен 1 марта.

Теги
Финал Кубка России по фигурному катанию
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