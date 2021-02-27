Фигуристка Нугуманова заявила, что намерена до конца биться ради исполнения заветной мечты

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Елизавета Нугуманова не расстроилась после объявления оценок за исполнение короткой программы в финале Кубка России и намерена до конца бороться ради исполнения своей мечты. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

Нугуманова за прокат короткой программы получила 65,58 балла.

"Странные эмоции, если честно. Вроде все хорошо сделала, но не так рада, как после чемпионата России. Я не расстроилась, скорее задумалась после объявления оценок. Буду работать в любом случае дальше, это не повод останавливаться, значит, нужно больше работать. Когда я выхожу на старт, не думаю об оценках, как получилось, так получилось", - сказала фигуристка.

"Я борюсь за все и буду бороться до конца, на чемпионате России я стала третьей из старших, надеюсь, что все получится. Поехать на крупные соревнования - моя мечта, но как решат, так решат, - добавила Нугуманова. - После старта я немножко отойду, проанализирую все, завтра еще с тренерами поговорим. Мы смотрим на оценки, на распечатки и думаем, что нужно сделать, чтобы было иначе на следующий день".

Финал Кубка России является заключительным этапом отбора на чемпионат мира. Состав будет объявлен 1 марта.