Фигуристка Усачева считает, что от старта к старту все лучше понимает свои программы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Дарья Усачева с каждым следующим стартом все лучше понимает свои программы. Об этом фигуристка рассказала журналистам после проката короткой программы в финале Кубка России.

За прокат короткой программы Усачева получила 70,14 балла. Она занимает второе место.

"Рада, что чисто откатала - смогла собраться сама, собрать нервы, показать все красиво, уверенно, чисто. Есть один элемент, которым я немного довольна, но поругать себя не могу - каждый прыжок, каждое вращение, всю программу можно сделать более яркой и красивой. У меня нет цели обыграть кого-то, цель - показать свой максимум, из этого складываются результаты", - сказала Усачева.

"Первый сезон дал мне уверенность, опыт, в следующем году мы можем выйти на взрослый международный уровень. В начале сезона казалось, что ничего не сложится. А оказалось все лучше и интереснее, появился новый формат соревнований, новый опыт. Если думать только о победах, не факт, что к ним придешь, да, хочется, всем хочется", - добавила фигуристка.

Усачева отметила, что не планирует менять контент в произвольной программе.

"По контенту пока никаких изменений нет, заканчиваю этот сезон с тем, что был на протяжении всех соревнований. Я учу разные элементы, сейчас разучиваю сальхов, все тренирую, все пробую, чтобы понять - что лучше, что хуже. Пока вроде бы мне сальхов удобнее, но точно не могу сказать, - сказала Усачева. - Не мне оценивать прогресс, но я считаю, что с каждым стартом лучше понимаю суть программы, эмоции сами идут от понимания программы".