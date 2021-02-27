Авербух: Туктамышева заметно усложнила программу и заслуженно получила высокие баллы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева заслужила высокое место после короткой программы в финале Кубка России. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух.

После исполнения короткой программы в финале Кубка России в женском одиночном катании лидирует Камила Валиева, которая набрала 88,71 балла. Второе место занимает Дарья Усачева (79,12 балла), третья - Туктамышева (77,74).

"У нас потрясающий состав в женском одиночном катании, конкуренция колоссальная. Абсолютно космическое выступление было у Камилы Валиевой. Хочется ее поздравить с этим фантастическим тройным акселем, который она исполнила с руками наверх. Баллы, которые она получила, абсолютно заслужены, фантастическое выступление и запредельный результат", - отметил Авербух.

"Хочется поздравить также Елизавету Туктамышеву и Алексея Николаевича Мишина, его школу. Лиза пошла на тройной аксель, рисковала, практически его исполнила. Она заметно усложнила программу, пошла на каскад тройной лутц - тройной тулуп. И заслуженно получила очень высокие баллы", - добавил он.

Финал Кубка России является заключительным этапом отбора на чемпионат мира, состав сборной России будет объявлен 1 марта. Валиева и Усачева из-за возраста не претендуют на участие во взрослом чемпионате мира.