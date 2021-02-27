Тренер ХК "Витязь" Кравец заявил, что хочет продолжить работу с командой

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Главный тренер подмосковного клуба Континентальной хоккейной лиги "Витязь" Михаил Кравец сообщил, что хочет продолжить работу с командой, несмотря на непопадание в плей-офф. Об этом Кравец рассказал на пресс-конференции.

Контракт специалиста с клубом истекает 30 апреля 2021 года.

"Витязь" дал мне путевку в жизнь и в КХЛ, поэтому я всегда хочу и счастлив работать в этой команде, - отметил Кравец. - Сезон не провальный, но плей-офф нет, обидно, что не попали, но было много хороших игр. Со своими прямыми конкурентами, к сожалению, отыграли не на нужном уровне. Возможности зацепиться за плей-офф не было, остаются двоякие ощущения".

"Где-то не хватило мастерства, где-то длинной скамейки, но это не проблема нашего клуба. Все возможное было сделано и со стороны генерального директора, и генерального менеджера. Это сезон неиспользованных возможностей, в котором мы могли проявить себя лучше. Не хватило лидеров, которые могли постоянно вытаскивать команду, а те, кто играл, подустали", - добавил главный тренер "Витязя".

Генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий сообщил, что решения по новым контрактам с главным тренером и игроками будут приняты позднее. "Конечно, руководство недовольно результатом. Но мы сделаем выводы, проанализируем. Будем думать, двигаться дальше", - сказал Варицкий.

Кравец возглавляет "Витязь" с 2019 года. В прошлом сезоне подмосковная команда сумела пробиться в плей-офф, где в первом раунде уступила СКА со счетом в серии 0-4.