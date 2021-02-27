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Финал Кубка России по фигурному катанию

Авербух: у Косторной есть шанс отыграться в произвольной программе Кубка России

Фигуристка идет шестой после короткой программы
Илья Авербух Михаил Александров/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Алена Косторная может улучшить свое турнирное положение в финале Кубка России, все зависит от проката произвольной программы. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух.

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После короткой программы в финале Кубка России в женском одиночном катании лидирует Камила Валиева, которая набрала 88,71 балла. Второе место занимает Дарья Усачева (79,12 балла), третья - Елизавета Туктамышева (77,74). Чемпионка Европы Алена Косторная занимает шестое место (70,14).

"Шанс отыграться у Алены, безусловно, есть. Она отстает от Лизы Туктамышевой на семь баллов, это немаленький отрыв, но и не такой, чтобы назвать его неотыгрываемым. Все будет зависеть от того, как завтра справится с волнением Лиза и как откатается Алена", - считает Авербух.

В декабре Косторная перенесла заражение коронавирусом, из-за чего пропустила чемпионат России и Кубок Первого канала.

"Сегодняшнюю ошибку на каскаде, наверно, можно списать на волнение, чувствовалось волнение, определенная скованность в катании, но это и понятно. Это очень сложный сезон, Алена пока не находится в оптимальной форме, судя по всему, не смогла еще восстановить свой тройной аксель, который был ее главным козырем в прошлом сезоне, - добавил Авербух. - Но, конечно, все еще впереди, основная борьба будет завтра. Хочется пожелать удачи всем нашим девочкам".

Финал Кубка России является заключительным этапом отбора на чемпионат мира, состав сборной России будет объявлен 1 марта. Валиева и Усачева из-за возраста не претендуют на участие.

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Финал Кубка России по фигурному катанию
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