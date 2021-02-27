"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Отличились Виталий Лисакович (6-я минута) и Гжегож Крыховяк (41). На 73-й минуте после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) в ворота "Локомотива" был назначен пенальти, который не сумел реализовать Никола Влашич. На 75-й минуте был удален главный тренер хозяев Марко Николич.
На 90-й минуте в составе "Локомотива" впервые за полгода на поле вышел полузащитник сборной России Дмитрий Баринов. В августе он получил разрыв крестообразной связки и перенес операцию.
Впервые в стартовом составе ЦСКА на поле вышел венесуэлец Саломон Рондон, который дебютировал в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России против "СКА-Хабаровска" (2:0). Ворота армейцев защищал 24-летний Илья Помазун, досрочно вернувшийся в армейский клуб из аренды в екатеринбургском "Урале" в связи с тем, что основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заболел.
"Локомотив" до этого дважды подряд уступил в чемпионате России. ЦСКА не может обыграть "Локомотив" в гостях с 10 мая 2015 года (3:0).
В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" занимает шестое место, набрав 31 очко. ЦСКА идет на второй строчке, имея в активе 37 очков. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против тульского "Арсенала" 8 марта, ЦСКА 6 марта примет грозненский "Ахмат".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|20
|11
|4
|5
|35-19
|37
|3
|Сочи
|20
|10
|6
|4
|32-22
|36
|4
|Спартак
|19
|10
|5
|4
|33-21
|35
|5
|Ростов
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|6
|Локомотив
|20
|9
|4
|7
|23-25
|31
|7
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|8
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|9
|Химки
|20
|8
|4
|8
|26-31
|28
|10
|Рубин
|19
|8
|4
|7
|24-25
|28
|11
|Ахмат
|19
|7
|5
|7
|19-21
|26
|12
|Урал
|19
|4
|9
|6
|16-23
|21
|13
|Ротор
|20
|4
|5
|11
|12-31
|17
|14
|Арсенал
|20
|3
|5
|12
|17-34
|14
|15
|Уфа
|20
|3
|4
|13
|15-33
|13
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13