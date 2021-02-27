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Футбол в России

"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0, Влашич не реализовал пенальти
Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов и защитник ЦСКА Георгий Щенников Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов и защитник ЦСКА Георгий Щенников
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Отличились Виталий Лисакович (6-я минута) и Гжегож Крыховяк (41). На 73-й минуте после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) в ворота "Локомотива" был назначен пенальти, который не сумел реализовать Никола Влашич. На 75-й минуте был удален главный тренер хозяев Марко Николич.

На 90-й минуте в составе "Локомотива" впервые за полгода на поле вышел полузащитник сборной России Дмитрий Баринов. В августе он получил разрыв крестообразной связки и перенес операцию.

Впервые в стартовом составе ЦСКА на поле вышел венесуэлец Саломон Рондон, который дебютировал в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России против "СКА-Хабаровска" (2:0). Ворота армейцев защищал 24-летний Илья Помазун, досрочно вернувшийся в армейский клуб из аренды в екатеринбургском "Урале" в связи с тем, что основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заболел.

"Локомотив" до этого дважды подряд уступил в чемпионате России. ЦСКА не может обыграть "Локомотив" в гостях с 10 мая 2015 года (3:0).

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" занимает шестое место, набрав 31 очко. ЦСКА идет на второй строчке, имея в активе 37 очков. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против тульского "Арсенала" 8 марта, ЦСКА 6 марта примет грозненский "Ахмат".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА20114535-1937
3Сочи20106432-2236
4Спартак19105433-2135
5Ростов20103726-2233
6Локомотив2094723-2531
7Динамо1993724-2130
8Краснодар1993735-1930
9Химки2084826-3128
10Рубин1984724-2528
11Ахмат1975719-2126
12Урал1949616-2321
13Ротор20451112-3117
14Арсенал20351217-3414
15Уфа20341315-3313
16Тамбов20341314-3213

 

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