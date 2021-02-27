"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" в РПЛ, отыгравшись в меньшинстве на последних минутах

Отличились Виталий Лисакович (6-я минута) и Гжегож Крыховяк (41). На 73-й минуте после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) в ворота "Локомотива" был назначен пенальти, который не сумел реализовать Никола Влашич. На 75-й минуте был удален главный тренер хозяев Марко Николич.

На 90-й минуте в составе "Локомотива" впервые за полгода на поле вышел полузащитник сборной России Дмитрий Баринов. В августе он получил разрыв крестообразной связки и перенес операцию.

Впервые в стартовом составе ЦСКА на поле вышел венесуэлец Саломон Рондон, который дебютировал в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России против "СКА-Хабаровска" (2:0). Ворота армейцев защищал 24-летний Илья Помазун, досрочно вернувшийся в армейский клуб из аренды в екатеринбургском "Урале" в связи с тем, что основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заболел.

"Локомотив" до этого дважды подряд уступил в чемпионате России. ЦСКА не может обыграть "Локомотив" в гостях с 10 мая 2015 года (3:0).

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" занимает шестое место, набрав 31 очко. ЦСКА идет на второй строчке, имея в активе 37 очков. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против тульского "Арсенала" 8 марта, ЦСКА 6 марта примет грозненский "Ахмат".