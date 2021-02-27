Гусева лидирует перед заключительным днем шахматного турнира Moscow Open

ТАСС, 27 февраля. Россиянка Марина Гусева черными фигурами одержала победу над соотечественницей Екатериной Насыровой в партии восьмого тура международного Кубка Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open - 2021. Соревнования проходят в Москве.

Гусева в восьми партиях набрала 7,5 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу турнира B, который является этапом Кубка России среди женщин. 7 очков на счету россиянки Анастасии Боднарук, по 6 - у россиянок Валентины Гуниной и Анастасии Протопоповой.

В турнире A лидерство делят россияне Иван Розум, Рудик Макарян, Никита Афанасьев и белорус Кирилл Ступак, в их активе по 6,5 очка.

Кубок состоит из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляют из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них допускаются все квалифицированные шахматисты с рейтингом Международной федерации шахмат (FIDE) или Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1800 и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры проходят по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход начиная с первого.

Турнир Moscow Open завершится 28 февраля. Общий гарантированный призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.