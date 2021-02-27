Дворкович: матч с ЦСКА показал, что "Локомотив" хорошо готов ко второй части сезона

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Победа в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги над ЦСКА показала, что футболисты "Локомотива" хорошо подготовились к весенней части сезона. Такое мнение журналистам высказал бывший член совета директоров "Локомотива", президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

"Локомотив" в субботу на своем поле обыграл армейцев со счетом 2:0.

"Сначала были кубковые матчи, теперь чемпионат. Пока играют в холоде, видно, что не все раскачались, дальше будет интереснее, - сказал Дворкович. - Видно, что "Локомотив" хорошо провел предсезонку и подготовился ко второму кругу. Пока настроение внутри команды явно хорошее".