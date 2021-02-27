Неудержимый Большунов. Лучший российский лыжник впервые стал чемпионом мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Лучший российский лыжник последних лет Александр Большунов закрыл один из основных пробелов в своей блистательной карьере - в Оберстдорфе он впервые стал чемпионом мира. Победа была завоевана в субботу в скиатлоне. В ключевой момент гонки он расправился с пятью представителями Норвегии, в числе которых был его главный конкурент последних лет Йоханнес Клебо.

На эту тему Лыжник Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

На чемпионат мира Большунов приехал в статусе двукратного победителя общего зачета Кубка мира и престижной многодневной гонки "Тур де Ски". В Оберстдорфе перед ним стояла только одна цель - завоевать золото чемпионата мира. "Когда спортсмен едет на чемпионат мира за конкретной медалью и хочет ее, то висит определенный груз ответственности, и это действительно тяжело, - сказал после гонки тренер спортсмена Юрий Бородавко. - Слова богу, что он справился. Думаю, сейчас он станет раскованней". Волк и семеро козлят В гонке Большунов был неудержим: после смены лыж он вышел на первое место и до финиша уже не отдавал лидирующую позицию. Соперники отваливалась один за другим. Дольше всех его темп держали норвежцы Симен Крюгер, Шур Рёте, Ханс Холунн, Эмиль Иверсен и Клебо. Двое последних больше известны своими успехами в спринте, поэтому ближе к концу 30-километровой дистанции они были вынуждены смириться с доминированием Большунова.

Оставшись с тремя соперниками за километр до финиша, Большунов ринулся в атаку. Его было не остановить, он так мощно работал руками, что за лыжные палки стало тревожно. "На финише я уже понял, что не упущу победу, что сегодня я выиграл, - рассказал он после гонки. - Слезы наворачивались еще на финишной прямой. Непередаваемые ощущения. На большом подъеме я после каждого движения говорил, что я чемпион мира, а не кто-то другой, что я не отдам победу никому".

АААААА! Большунов – чемпион мира



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Это просто легендарно pic.twitter.com/i8Rt1PfhCp — Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021

Добавил Большунову спортивной злости его результат в личном спринте - гонке, которая открывала соревновательную программу лыжников на чемпионате мира. В этой дисциплине он стал четвертым, уступив призовые места трем норвежцам во главе с Клебо. Именно Клебо является главным раздражителем Большунова последние годы. Они ровесники, но в активе норвежца уже три олимпийские золотые медали и четыре победы на чемпионатах мира. У Большунова до приезда в Оберстдорф - три серебряные и одна бронзовая медаль Игр в Пхёнчхане и четыре серебряные награды прошлого чемпионата мира, который прошел два года назад в австрийском Зефельде. "Волк и семеро козлят, это так выглядело, - описал происходившее в скиатлоне Бородавко. - Знаю, что норвежцы к нему с большим уважением относятся. Никаких провокаций от них я не ожидал, они сами большие гонщики и никогда не позволят себе такого".

"Понятно, они сегодня расстроены, и я рад, что мне удалось их расстроить, - заметил Большунов. - Сегодня я шел впереди, у них же была тактика сэкономить силы и выиграть на финише. Но сегодня победил я". Норвежская команда отдала должное российскому лыжнику, признав закономерность его победы. "Я не знаю, за счет чего мы могли победить Большунова. Нам бы понадобился скутер. То, что он сделал сегодня, - лучшее, что я когда-либо видел", - сказал тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. Еще одна дуэль Уже в воскресенье Большунов выступит в командном спринте. Компанию ему составит Глеб Ретивых - бронзовый призер прошлого чемпионата мира в личном спринте. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов был вынужден отказаться от участия в гонке - полученная перед началом турнира травма ноги не позволила ему продолжить выступление на турнире. 1 марта он вернется в Россию.

Большунова же вновь ждет противостояние с Клебо, который выступит в паре с Эриком Валнесом - вторым по силе спринтером чемпионата мира в Оберстдорфе. После скиатлона Большунов сделал неожиданное заявление, на тот момент он еще не знал, побежит ли в командном спринте. "Еще месяц назад мне говорили, что мне не надо бежать ни спринт, ни командный спринт, - сказал Большунов. - Я же всегда хочу бежать все. На Олимпийских играх и чемпионатах мира я тратил много энергии и эмоций, когда меня не ставили на гонку. Я с этим боролся, что отнимало у меня эмоции. Если бы я их не тратил, то мог выигрывать, а не занимать вторые места". "Сезон показывает, кто должен бежать. Я не понимаю, почему иногда начинают выбирать между мной и кем-то, а не ребятами, которые под вопросом. Иногда получается, что я под вопросом, а не кто-то другой", - добавил он. В женском командном спринте российскую команду, которая в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает на турнире без государственных символов, представят Юлия Белорукова и Наталья Непряева. Обе лыжницы в субботу выступили в скиатлоне, однако в борьбе за медали поучаствовать не сумели. Главную награду ожидаемо завоевала норвежка Тереза Йохауг (несмотря на падение на первом круге), второе и третье места заняли шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина - восьмое место. Чемпионат мира продлится до 7 марта, лыжники разыграют еще восемь комплектов наград.