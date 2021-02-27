Наумов: "Локомотив" в матче с ЦСКА выглядел грамотной командой, которая своего не упустит

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" показал себя грамотной командой в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), удержав победный счет. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент железнодорожников Николай Наумов.
"Локомотив" обыграл ЦСКА со счетом 2:0, отличились Виталий Лисакович (6-я минута) и Гжегож Крыховяк (41).
"Гол в начале игры всегда влияет на дальнейший ход матча, проигрывающая команда должна активно идти вперед, оголяются тылы, а в результате ЦСКА получил второй гол. Во втором тайме "Локомотив" очень грамотно засушил игру, никуда не торопились, спокойно, разумно, исполнительское мастерство у футболистов "Локомотива" достаточно высокое, и они удержали победный счет. "Локомотив" показал, что это очень грамотная команда, и если уж повели в счете, то своего не упустят", - отметил Наумов.
На 73-й минуте после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) в ворота "Локомотива" был назначен пенальти, который не сумел реализовать Никола Влашич. На 75-й минуте был удален главный тренер хозяев Марко Николич.
"Вышло немало молодежи, и они проявили себя как большие мастера. Рядом с опытными игроками проявили себя очень хорошо, видно влияние мастеров на них, - отметил Наумов. - Честно говоря, не очень понял, чем был недоволен Николич. Думаю, что эпизодом с назначением пенальти, это действительно довольно спорный пенальти".
"Рыбчинский не видел мяча, он отлетел от игрока ЦСКА и как-то попал в район предплечья. Если бы не было VAR, то вряд ли какой-то судья решил бы назначить пенальти, а так посмотрели - вроде попал в руку, ну и свистнули. В таких матчах, когда играют равные команды, такие пенальти, на мой взгляд, ставить не стоит. Но судьям виднее", - добавил собеседник ТАСС.
Планы и ожидания
Наумов подчеркнул, что по одной игре не стоит делать выводы о состоянии команды.
"Локомотив" много потерял, и я очень сомневаюсь, что команде удастся слишком многого добиться. Я остаюсь при той точке зрения, что не очень доверяю этому тренеру, пока не видел его хорошей тренерской руки. Да, матч сегодня меня порадовал, и результат порадовал, а дальше надо посмотреть, что будет. Пятый-шестой матч нам покажет, как этим тренером были проведены сборы", - сказал Наумов.
"Локомотив" до этого дважды подряд уступил в чемпионате России. ЦСКА не может обыграть "Локомотив" в гостях с 10 мая 2015 года (3:0).
В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" занимает шестое место, набрав 31 очко. ЦСКА идет на второй строчке, имея в активе 37 очков. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против тульского "Арсенала" 8 марта, ЦСКА 6 марта примет грозненский "Ахмат".