Наумов: "Локомотив" в матче с ЦСКА выглядел грамотной командой, которая своего не упустит

"Локомотив" обыграл ЦСКА со счетом 2:0, отличились Виталий Лисакович (6-я минута) и Гжегож Крыховяк (41).

"Гол в начале игры всегда влияет на дальнейший ход матча, проигрывающая команда должна активно идти вперед, оголяются тылы, а в результате ЦСКА получил второй гол. Во втором тайме "Локомотив" очень грамотно засушил игру, никуда не торопились, спокойно, разумно, исполнительское мастерство у футболистов "Локомотива" достаточно высокое, и они удержали победный счет. "Локомотив" показал, что это очень грамотная команда, и если уж повели в счете, то своего не упустят", - отметил Наумов.

На 73-й минуте после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) в ворота "Локомотива" был назначен пенальти, который не сумел реализовать Никола Влашич. На 75-й минуте был удален главный тренер хозяев Марко Николич.

"Вышло немало молодежи, и они проявили себя как большие мастера. Рядом с опытными игроками проявили себя очень хорошо, видно влияние мастеров на них, - отметил Наумов. - Честно говоря, не очень понял, чем был недоволен Николич. Думаю, что эпизодом с назначением пенальти, это действительно довольно спорный пенальти".

"Рыбчинский не видел мяча, он отлетел от игрока ЦСКА и как-то попал в район предплечья. Если бы не было VAR, то вряд ли какой-то судья решил бы назначить пенальти, а так посмотрели - вроде попал в руку, ну и свистнули. В таких матчах, когда играют равные команды, такие пенальти, на мой взгляд, ставить не стоит. Но судьям виднее", - добавил собеседник ТАСС.

Планы и ожидания

Наумов подчеркнул, что по одной игре не стоит делать выводы о состоянии команды.