Девочка-космос и слезы Косторной. Фигуристы начали финальный бой за путевки на ЧМ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Финал Кубка России по фигурному катанию, заключительный этап отбора в национальную команду на предстоящий в марте чемпионат мира в Стокгольме, стартовал в субботу в московском "Мегаспорте". Состав на чемпионат мира будет объявлен уже 1 марта, место в сборной себе обеспечили только чемпионы России.
Первую из трех путевок на предстоящий турнир в Швеции застолбила чемпионка России Анна Щербакова, основными соискательницами на две оставшиеся должны были стать бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова, чемпионка Европы Алена Косторная и чемпионка мира 2015 года, победительница московского этапа Гран-при Елизавета Туктамышева. Трусова финал Кубка России пропустила по состоянию здоровья и, по словам ее тренера Евгения Плющенко, уже готовится к чемпионату мира. Таким образом, в борьбе за право стать обладательницей третьего счастливого билета в Швецию остались Туктамышева и Косторная. То есть место в команде делят воспитанницы учителя и ученика - Алексея Мишина и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Девушки постарались сделать максимум к решающему старту, причем обе приехали на турнир с новыми программами. Вот только времени на шлифовку короткой программы Косторной, судя по всему, не хватило - чемпионка Европы, ставшая по итогам первого дня шестой (70,14 балла), в слезах ушла со льда в сопровождении тренеров Плющенко и Сергея Розанова. Туктамышева - третья (77,74). Лидируют юные Камила Валиева (88,71) и Дарья Усачева (79,12), ученицы Этери Тутберидзе.
Туктамышева своим выступлением довольна, несмотря на небольшую помарку на тройном акселе. Для спортсменки на данном этапе главное, что ей удалось показать на льду работу, проделанную ей вместе со своими тренерами во главе с Алексеем Мишиным. Комментируя в беседе с ТАСС катание Туктамышевой, известный российский хореограф-постановщик Илья Авербух отметил, что спортсменка заметно усложнила программу и заслуженно получила высокие баллы.
Что же касается Косторной, то шанс отыграться у нее есть. "Она отстает от Лизы Туктамышевой на семь баллов, это немаленький отрыв, но и не такой, чтобы назвать его неотыгрываемым. Все будет зависеть от того, как завтра справится с волнением Лиза и как откатается Алена", - отметил Авербух. Также он предположил, что причина ошибки Косторной на каскаде может крыться в волнении и скованности в сложный сезон.
Девочка-космос
Камила Валиева, захватившая лидерство после короткой программы, на чемпионат мира в силу возраста пока не попадает. Да и задачи выиграть финал Кубка России тоже перед собой не ставит - спортсменка считает важным побеждать саму себя. И с этой целью на 100 процентов в короткой программе по ее собственным ощущениям она пока не справилась: "Каскад не такой хороший, как в прошлый раз, мне важно выиграть прежде всего у самой себя, и короткую я пока чуть-чуть проиграла".
Однако по мнению Авербуха, прокат Валиевой был "абсолютно космическим": "Хочется ее поздравить с фантастическим тройным акселем, который она исполнила с руками наверх. Баллы, которые она получила, абсолютно заслужены, фантастическое выступление и запредельный результат".
"Чисто и с настроением"
В соревнованиях одиночников, где на кону осталась только одна путевка на чемпионат мира - первую на чемпионате России в Челябинске уже забрал Михаил Коляда, после короткой программы в лидеры вышел чемпион России среди юниоров Евгений Семененко. 17-летний ученик Алексея Мишина исполнил в прокате два четверных прыжка - каскад с четверным и тройным тулупами, а также четверной сальхов и тройной аксель. За свой прокат короткой программы Семененко получил 94,95 балла, но предпочел воздержаться от комментариев после первого дня соревнований. Второе место занимает Андрей Мозалев (93,83), третье - Петр Гуменник (88,09).
Фавориты - чемпион Европы Дмитрий Алиев, победитель прошлогоднего финала Кубка России Макар Игнатов, а также Марк Кондратюк стартовали на заключительном этапе отбора неудачно: Алиев чисто выполнил каскад из тройного лутца и тройного тулупа, однако с помаркой выехал с четверного тулупа и остался без тройного акселя, на котором сделал "бабочку". Игнатов упал с четверного риттбергера, но сделал каскад из четверного и двойного тулупов, а также тройной аксель. Игнатов, Кондратюк и Алиев идут соответственно седьмым, восьмым и девятым.
Известный российский тренер Инна Гончаренко, комментируя для ТАСС результаты одиночников в короткой программе, отметила: "Сегодня выиграл тот, кто чисто прокатался. Чисто и с настроением. И в данной ситуации первое место (Семененко) совершенно заслуженное".
При этом Гончаренко подчеркнула, что многие из участников финала Кубка России среди мужчин немного упростили себе жизнь, выполняя более легкие элементы: "Дальше (после Семененко) идут те, кто не упали. Но ребята немного упростили себе жизнь, как, например, в случае с Андреем Мозалевым, у которого вместо четверного флипа был тройной".
Внимание направо
В соревнованиях спортивных пар после короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 80,79 балла. Спортсмены удовлетворены своим выступлением, но отметили, что не воспринимают финал Кубка России как отборочный к чемпионату мира старт. "Нам важно показать, что мы прогрессируем, постараемся сделать все, чтобы попасть на него, но главное - чисто прокатать свою программу", - отметила Мишина в общении с журналистами.
Галлямов также достаточно сдержан в отношении перспективы попадания в Стокгольм: "О чемпионате мира рано говорить. Хорошо, что он есть, что его не отменили".
Основные соперники в борьбе за попадание на чемпионат мира Мишиной и Галлямова - пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин идут лишь третьими (70,14), пропустив вперед Ясмину Кадырову и Ивана Бальченко (70,93). Ходыкин споткнулся во время проката, и причина тому - генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, именно так с улыбкой рассказал после выступления фигурист.
"Споткнулся, потому что справа сидел Александр Ильич Коган - старался отработать на него подольше, повернулся, забыл, что нужно делать, и споткнулся. Пытаемся взаимодействовать со зрителями, с судьями, с Александром Ильичом тоже, просто в этом куске программы мы работаем на эту часть трибуны", - пояснил Ходыкин.
Соревнования танцевальных дуэтов наконец ознаменовались возвращением на лед чемпионов Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. И лейтмотивом всего общения фигуристов со СМИ стала радость от долгожданной встречи. Свой прокат короткой программы Синицина и Кацалапов считают хорошим, соревновательным, хотя могут и еще лучше. Что же до здоровья фигуристов, то судя по всему оно не должно помешать воспитанникам Александра Жулина выступить в Стокгольме, тем более что три последние недели они тренировались уже в полную силу, и "получается все довольно хорошо".
Спортсмены за свой прокат получили 90,44 балла, вторыми идут Аннабель Морозова и Андрей Багин (76,43), третье место занимают Екатерина Миронова и Евгений Устенко (65,34).
С произвольными программами кандидаты в сборную России на чемпионат мира выступят 28 февраля.