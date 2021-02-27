Девочка-космос и слезы Косторной. Фигуристы начали финальный бой за путевки на ЧМ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Финал Кубка России по фигурному катанию, заключительный этап отбора в национальную команду на предстоящий в марте чемпионат мира в Стокгольме, стартовал в субботу в московском "Мегаспорте". Состав на чемпионат мира будет объявлен уже 1 марта, место в сборной себе обеспечили только чемпионы России.

Первую из трех путевок на предстоящий турнир в Швеции застолбила чемпионка России Анна Щербакова, основными соискательницами на две оставшиеся должны были стать бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова, чемпионка Европы Алена Косторная и чемпионка мира 2015 года, победительница московского этапа Гран-при Елизавета Туктамышева. Трусова финал Кубка России пропустила по состоянию здоровья и, по словам ее тренера Евгения Плющенко, уже готовится к чемпионату мира. Таким образом, в борьбе за право стать обладательницей третьего счастливого билета в Швецию остались Туктамышева и Косторная. То есть место в команде делят воспитанницы учителя и ученика - Алексея Мишина и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Девушки постарались сделать максимум к решающему старту, причем обе приехали на турнир с новыми программами. Вот только времени на шлифовку короткой программы Косторной, судя по всему, не хватило - чемпионка Европы, ставшая по итогам первого дня шестой (70,14 балла), в слезах ушла со льда в сопровождении тренеров Плющенко и Сергея Розанова. Туктамышева - третья (77,74). Лидируют юные Камила Валиева (88,71) и Дарья Усачева (79,12), ученицы Этери Тутберидзе.

Туктамышева своим выступлением довольна, несмотря на небольшую помарку на тройном акселе. Для спортсменки на данном этапе главное, что ей удалось показать на льду работу, проделанную ей вместе со своими тренерами во главе с Алексеем Мишиным. Комментируя в беседе с ТАСС катание Туктамышевой, известный российский хореограф-постановщик Илья Авербух отметил, что спортсменка заметно усложнила программу и заслуженно получила высокие баллы.

Что же касается Косторной, то шанс отыграться у нее есть. "Она отстает от Лизы Туктамышевой на семь баллов, это немаленький отрыв, но и не такой, чтобы назвать его неотыгрываемым. Все будет зависеть от того, как завтра справится с волнением Лиза и как откатается Алена", - отметил Авербух. Также он предположил, что причина ошибки Косторной на каскаде может крыться в волнении и скованности в сложный сезон.

Девочка-космос

Камила Валиева, захватившая лидерство после короткой программы, на чемпионат мира в силу возраста пока не попадает. Да и задачи выиграть финал Кубка России тоже перед собой не ставит - спортсменка считает важным побеждать саму себя. И с этой целью на 100 процентов в короткой программе по ее собственным ощущениям она пока не справилась: "Каскад не такой хороший, как в прошлый раз, мне важно выиграть прежде всего у самой себя, и короткую я пока чуть-чуть проиграла".

Однако по мнению Авербуха, прокат Валиевой был "абсолютно космическим": "Хочется ее поздравить с фантастическим тройным акселем, который она исполнила с руками наверх. Баллы, которые она получила, абсолютно заслужены, фантастическое выступление и запредельный результат".

"Чисто и с настроением"

В соревнованиях одиночников, где на кону осталась только одна путевка на чемпионат мира - первую на чемпионате России в Челябинске уже забрал Михаил Коляда, после короткой программы в лидеры вышел чемпион России среди юниоров Евгений Семененко. 17-летний ученик Алексея Мишина исполнил в прокате два четверных прыжка - каскад с четверным и тройным тулупами, а также четверной сальхов и тройной аксель. За свой прокат короткой программы Семененко получил 94,95 балла, но предпочел воздержаться от комментариев после первого дня соревнований. Второе место занимает Андрей Мозалев (93,83), третье - Петр Гуменник (88,09).