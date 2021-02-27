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Летние олимпийские виды спорта

Федерация дзюдо России проводит проверку по факту массовой драки на турнире в Каспийске

Пресс-атташе организации Мария Тихонравова заявила, что "виновные будут наказаны в обязательном порядке"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федерация дзюдо России проверяет инцидент и устанавливает виновных в массовой драке на турнире в Каспийске. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе федерации Мария Тихонравова.

Ранее на первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров во дворце спорта имени Али Алиева произошла массовая драка, в том числе с участием спортсменов.

"Спорт не допускает насилия. Федерация уже проводит проверку и устанавливает виновных. В ближайшее время пройдет дисциплинарная комиссия, где будет рассмотрен произошедший инцидент. Все виновные будут наказаны в обязательном порядке", - сказала Тихонравова.

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