Борьба с пандемией и возвращение Ковальчука. Завершился регулярный чемпионат КХЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В матче заключительного игрового дня лидер Западной конференции на выезде оказался сильнее казанского "Ак Барса", который выиграл Восточную конференцию, отстав от ЦСКА в общей таблице на одно очко.
Кубок Континента 2020/2021 достается @hccska! Но потрогать армейцы планируют другой трофей. pic.twitter.com/shnklA2oGm— КХЛ (@khl) February 27, 2021
В нынешнем сезоне в КХЛ выступали 23 команды. Каждая в регулярном чемпионате провела по 60 матчей. В стартовой встрече за Кубок открытия также встречались "Ак Барс" и ЦСКА, тогда победа осталась за казанцами. В первом матче сезона традиционно играют победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина, но так как плей-офф сезона-2019/20 не был доигран из-за пандемии, приняли решение разыграть трофей между победителями Западной и Восточной конференций.
Владивостокский "Адмирал" не сумел принять участие в чемпионате. Администрация Приморского края прекратила финансирование команды из-за коронавируса. Выступавшее в Западной конференции нижегородское "Торпедо" было переведено в Восточную.
Сезон стал первым после введения жесткого потолка зарплат. Он составил 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составлял 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 - 800 млн рублей, штраф - 30%.
Из-за пандемии не были проведены вынесенные встречи регулярного чемпионата в странах, не имеющих представительства в КХЛ. По той же причине была отменена Неделя звезд в Риге. Не проводились и матчи на футбольной "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, которые состоялись в двух предыдущих сезонах. Первый вице-президент федерации хоккея и СКА Роман Ротенберг отказался от идеи из-за ограничений на посещение хоккейных матчей. Количество зрителей на играх регулярного чемпионата зависело от эпидемиологической ситуации в регионах.
Большая часть команд проводила свои матчи с 25-процентной заполняемостью арен. Позднее в Москве и некоторых других городах это значение было увеличено до 50%, "Барыс" из Нур-Султана и рижское "Динамо" весь чемпионат играли без болельщиков. "Йокерит" также начал сезон без зрителей, но затем болельщикам разрешили посещать матчи, однако в концовке регулярного чемпионата эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась и хельсинкский клуб снова играл при пустых трибунах. Финская команда все матчи плей-офф будет проводить на выезде.
Борьба с коронавирусом
Перед началом сезона лига разработала медицинский протокол по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. КХЛ проводила тестирование раз в пять дней с начала чемпионата. Во время матчей на аренах создавалась так называемая чистая зона для непосредственных участников.
Перед началом матчей были запрещены рукопожатия капитанов команд с судьями. Арбитры выходили на лед отдельно от хоккеистов. Не допускались церемонии символического вбрасывания и проведение предматчевоых шоу с выступлением артистов.
Как и обещал президент КХЛ Алексей Морозов, сезон стартовал 2 сентября. Некоторые игроки переболели коронавирусом еще в межсезонье. Но несмотря на все меры, ряд клубов все же столкнулся с проблемами. По последним данным по ходу сезона 305 игроков КХЛ переболели коронавирусом.
Из-за вспышек 23 матча регулярного чемпионата были перенесены. Пять раз не явившимся на игру командам присуждалось техническое поражение. Четырежды пострадавшим оказывалось рижское "Динамо" и один раз ярославский "Локомотив".
"Йокерит" отказался лететь в Минск на стартовый матч регулярного чемпионата с местным "Динамо" из-за политической обстановки в Белоруссии, несмотря на то, что принимающая сторона предоставила все гарантии безопасности. За неявку на игру финской команде также было засчитано техническое поражение.
Клубы нередко привлекали в основу игроков из команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В матчах регулярного чемпионата зафиксировали рекордное количество игроков до 20 лет (более 120). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2009/10 и составлял 90 игроков.
СКА Брагина не впечатлил
С введением жесткого потолка зарплат сильнейший клуб двух предыдущих сезонов ЦСКА был вынужден расстаться с многими лидерами. В Национальную хоккейную лигу отправились вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов, а также нападающие Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. В "Авангард" отправился форвард Сергей Толчинский, а в СКА ушел форвард Линден Вей.
В этой связи почти полностью сохранивший состав СКА виделся фаворитом Западной конференции. В Санкт-Петербурге в межсезонье произошла смена тренера, место Алексея Кудашова занял Валерий Брагин. Бывший главный тренер молодежной сборной России возглавил и национальную команду.
СКА хорошо стартовал (6 побед в 8 матчах), но в конце сентября команда и тренерский штаб пострадали от коронавируса. Ряд матчей петербуржцы проводили молодежным составом, а руководил игрой команды в качестве исполняющего обязанности главного тренера Ротенберг. В итоге СКА так и не смог навязать борьбу ЦСКА за первое место в конференции.
Более того, петербуржцы набрали меньше очков, чем ярославский "Локомотив" и набравшее ход в концовке сезона московское "Динамо". Бело-голубые выиграли 11 из 12 последних матчей чемпионата. Однако благодаря первому месту в дивизионе Боброва СКА финишировал вторым в Западной конференции.
Одним из разочарований регулярного чемпионата стал московский "Спартак". Красно-белым пророчили борьбу за место в первой четверке, а генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов в интервью ТАСС перед началом сезона заявил, что команда будет бороться за Кубок Гагарина. Спартаковцы по ходу регулярного чемпионата потеряли ряд лидеров из-за коронавируса, а лучший бомбардир команды Йори Лехтеря пропустил полтора месяца из-за травмы.
С 25 января в качестве помощника главного тренера Олега Знарка на скамейке находится Жамнов. К моменту его прихода "Спартак" занимал девятое место и находился вне зоны плей-офф, но в концовке сезона столичная команда сумела пробиться в восьмерку сильнейших на Западе. В первом раунде Кубка Гагарина "Спартак" ждет встреча с ЦСКА.
Ковальчук вернулся в КХЛ
Тенденция отъезда сильнейших игроков КХЛ в Северную Америку сохранилась. А введение жесткого потолка зарплат этот процесс только усиливает. Однако главный переход по ходу сезона состоялся в обратном направлении.
26 декабря омский "Авангард" объявил о подписании контракта с Ильей Ковальчуком. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.
В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. После окончания контракта с "Вашингтоном" по окончании прошлого сезона НХЛ Ковальчук не смог подписать соглашение ни с одном клубом лиги. 37-летний форвард принял решение вернуться в КХЛ. Не последнюю роль в этом сыграл главный тренер "Авангарда" Боб Хартли, под руководством которого российский форвард выступал в "Атланте".
В "Авангарде" Ковальчук сразу же получил капитанскую нашивку. В 16 матчах регулярного чемпионата он забросил 5 шайб и сделал 12 голевых передач.
Лучшие из лучших
Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата второй сезон подряд стал капитан московского "Динамо" Вадим Шипачев. 33-летний нападающий набрал 66 очков (20 шайб + 46 результативных передач) в 57 матчах, он также стал и лучшим ассистентом лиги. Второе место в списке бомбардиров занял финский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен, в активе которого 64 очка (28+36), третьим стал россиянин Дамир Жафяров из нижегородского "Торпедо", набрав 61 очко (21+40).
Лучшим снайпером "регулярки" стал чешский форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин, он забросил 38 шайб в 59 играх и побил рекорд Александра Мальцева по количеству голов за "Динамо" в одном сезоне, установленный в 1971 году. Вторым стал Хартикайнен (28), третьим - француз Стефан Да Коста из казанского "Ак Барса" (27). Самым результативным защитником сезона стал игрок "Торпедо" Крис Уайдмэн, на его счету 41 (9+32) очко.
Самой результативной тройкой чемпионата стали финны Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Хартикайнен. На счету форвардов первого звена "Салавата Юлаева" 63 заброшенные шайбы. Американский форвард "Йокерита" Брайан О'Нилл стал лучшим по показателю "плюс-минус" в регулярном чемпионате (+30). Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 900 баллов за результативность. В матче против "Барыса" 7 февраля 39-летний Мозякин провел одну смену вместе с 19-летним сыном Андреем.
Самой результативной командой стало московское "Динамо" (195 шайб), больше всех пропустил нижнекамский "Нефтехимик" (214). Лучшей командой по игре в обороне стал ЦСКА. Армейцы позволили соперникам огорчить своих вратарей 121 раз. Наименьшее количество шайб (121) забросил "Сочи".
В первом раунде плей-офф КХЛ в Восточной конференции состоятся серии: "Ак Барс" (1-е место в конференции) - "Торпедо" (8), "Авангард" (2) - "Автомобилист" (7), "Металлург" (3) - "Барыс" (6), "Салават Юлаев" (4) - "Трактор" (5). В Западной конференции победителей в сериях до четырех побед выявят ЦСКА (1) и "Спартак" (8), СКА (2) и минское "Динамо" (7), московское "Динамо" (3) и "Северсталь" (6), "Локомотив" (4) и "Йокерит" (5).
Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми. Игры каждой серии будут проходить через день.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|60
|34
|5
|4
|2
|3
|12
|182-121
|91
|2
|СКА
|60
|33
|2
|2
|4
|4
|15
|178-126
|82
|3
|Динамо М
|60
|34
|5
|0
|4
|2
|15
|195-137
|84
|4
|Локомотив
|60
|30
|5
|3
|2
|5
|15
|181-126
|83
|5
|Йокерит
|60
|26
|4
|2
|2
|7
|19
|174-153
|73
|6
|Северсталь
|60
|23
|6
|3
|3
|1
|24
|149-159
|68
|7
|Динамо Мн
|60
|17
|10
|5
|1
|2
|25
|167-174
|67
|8
|Спартак
|60
|20
|7
|1
|2
|5
|25
|157-173
|63
|9
|Витязь
|60
|21
|3
|3
|3
|2
|28
|155-175
|59
|10
|Сочи
|60
|12
|2
|0
|3
|6
|37
|121-202
|37
|11
|Динамо Р
|60
|5
|2
|2
|3
|7
|41
|126-211
|28
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|60
|33
|3
|5
|3
|5
|11
|185-131
|90
|2
|Авангард
|60
|33
|3
|0
|5
|7
|12
|180-134
|84
|3
|Металлург
|60
|31
|0
|6
|1
|6
|16
|165-138
|81
|4
|Салават Юлаев
|60
|28
|5
|5
|1
|4
|17
|181-151
|81
|5
|Трактор
|60
|27
|5
|2
|3
|3
|20
|157-143
|74
|6
|Барыс
|60
|20
|8
|3
|2
|5
|22
|147-157
|69
|7
|Автомобилист
|60
|24
|3
|3
|3
|5
|22
|152-154
|68
|8
|Торпедо НН
|60
|22
|3
|4
|2
|7
|22
|170-168
|67
|9
|Сибирь
|60
|20
|5
|2
|3
|1
|29
|146-155
|58
|10
|Амур
|60
|17
|6
|1
|5
|2
|29
|146-171
|55
|11
|Нефтехимик
|60
|13
|4
|2
|0
|2
|39
|133-214
|40
|12
|Куньлунь
|60
|11
|1
|1
|2
|6
|39
|139-213
|34