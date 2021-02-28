Борьба с пандемией и возвращение Ковальчука. Завершился регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА выиграл конференцию и чемпионат, несмотря на отъезд лидеров, "Ак Барс" доминировал на Востоке, "Спартак" с трудом зацепился за восьмерку

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В матче заключительного игрового дня лидер Западной конференции на выезде оказался сильнее казанского "Ак Барса", который выиграл Восточную конференцию, отстав от ЦСКА в общей таблице на одно очко.

Кубок Континента 2020/2021 достается @hccska! Но потрогать армейцы планируют другой трофей. pic.twitter.com/shnklA2oGm — КХЛ (@khl) February 27, 2021

В нынешнем сезоне в КХЛ выступали 23 команды. Каждая в регулярном чемпионате провела по 60 матчей. В стартовой встрече за Кубок открытия также встречались "Ак Барс" и ЦСКА, тогда победа осталась за казанцами. В первом матче сезона традиционно играют победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина, но так как плей-офф сезона-2019/20 не был доигран из-за пандемии, приняли решение разыграть трофей между победителями Западной и Восточной конференций. Владивостокский "Адмирал" не сумел принять участие в чемпионате. Администрация Приморского края прекратила финансирование команды из-за коронавируса. Выступавшее в Западной конференции нижегородское "Торпедо" было переведено в Восточную.

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Сезон стал первым после введения жесткого потолка зарплат. Он составил 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составлял 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 - 800 млн рублей, штраф - 30%. Из-за пандемии не были проведены вынесенные встречи регулярного чемпионата в странах, не имеющих представительства в КХЛ. По той же причине была отменена Неделя звезд в Риге. Не проводились и матчи на футбольной "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, которые состоялись в двух предыдущих сезонах. Первый вице-президент федерации хоккея и СКА Роман Ротенберг отказался от идеи из-за ограничений на посещение хоккейных матчей. Количество зрителей на играх регулярного чемпионата зависело от эпидемиологической ситуации в регионах. Большая часть команд проводила свои матчи с 25-процентной заполняемостью арен. Позднее в Москве и некоторых других городах это значение было увеличено до 50%, "Барыс" из Нур-Султана и рижское "Динамо" весь чемпионат играли без болельщиков. "Йокерит" также начал сезон без зрителей, но затем болельщикам разрешили посещать матчи, однако в концовке регулярного чемпионата эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась и хельсинкский клуб снова играл при пустых трибунах. Финская команда все матчи плей-офф будет проводить на выезде. Борьба с коронавирусом Перед началом сезона лига разработала медицинский протокол по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. КХЛ проводила тестирование раз в пять дней с начала чемпионата. Во время матчей на аренах создавалась так называемая чистая зона для непосредственных участников. Перед началом матчей были запрещены рукопожатия капитанов команд с судьями. Арбитры выходили на лед отдельно от хоккеистов. Не допускались церемонии символического вбрасывания и проведение предматчевоых шоу с выступлением артистов. Как и обещал президент КХЛ Алексей Морозов, сезон стартовал 2 сентября. Некоторые игроки переболели коронавирусом еще в межсезонье. Но несмотря на все меры, ряд клубов все же столкнулся с проблемами. По последним данным по ходу сезона 305 игроков КХЛ переболели коронавирусом.

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Из-за вспышек 23 матча регулярного чемпионата были перенесены. Пять раз не явившимся на игру командам присуждалось техническое поражение. Четырежды пострадавшим оказывалось рижское "Динамо" и один раз ярославский "Локомотив". "Йокерит" отказался лететь в Минск на стартовый матч регулярного чемпионата с местным "Динамо" из-за политической обстановки в Белоруссии, несмотря на то, что принимающая сторона предоставила все гарантии безопасности. За неявку на игру финской команде также было засчитано техническое поражение. Клубы нередко привлекали в основу игроков из команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В матчах регулярного чемпионата зафиксировали рекордное количество игроков до 20 лет (более 120). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2009/10 и составлял 90 игроков. СКА Брагина не впечатлил С введением жесткого потолка зарплат сильнейший клуб двух предыдущих сезонов ЦСКА был вынужден расстаться с многими лидерами. В Национальную хоккейную лигу отправились вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов, а также нападающие Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. В "Авангард" отправился форвард Сергей Толчинский, а в СКА ушел форвард Линден Вей. В этой связи почти полностью сохранивший состав СКА виделся фаворитом Западной конференции. В Санкт-Петербурге в межсезонье произошла смена тренера, место Алексея Кудашова занял Валерий Брагин. Бывший главный тренер молодежной сборной России возглавил и национальную команду. СКА хорошо стартовал (6 побед в 8 матчах), но в конце сентября команда и тренерский штаб пострадали от коронавируса. Ряд матчей петербуржцы проводили молодежным составом, а руководил игрой команды в качестве исполняющего обязанности главного тренера Ротенберг. В итоге СКА так и не смог навязать борьбу ЦСКА за первое место в конференции. Более того, петербуржцы набрали меньше очков, чем ярославский "Локомотив" и набравшее ход в концовке сезона московское "Динамо". Бело-голубые выиграли 11 из 12 последних матчей чемпионата. Однако благодаря первому месту в дивизионе Боброва СКА финишировал вторым в Западной конференции.

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Одним из разочарований регулярного чемпионата стал московский "Спартак". Красно-белым пророчили борьбу за место в первой четверке, а генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов в интервью ТАСС перед началом сезона заявил, что команда будет бороться за Кубок Гагарина. Спартаковцы по ходу регулярного чемпионата потеряли ряд лидеров из-за коронавируса, а лучший бомбардир команды Йори Лехтеря пропустил полтора месяца из-за травмы. С 25 января в качестве помощника главного тренера Олега Знарка на скамейке находится Жамнов. К моменту его прихода "Спартак" занимал девятое место и находился вне зоны плей-офф, но в концовке сезона столичная команда сумела пробиться в восьмерку сильнейших на Западе. В первом раунде Кубка Гагарина "Спартак" ждет встреча с ЦСКА. Ковальчук вернулся в КХЛ Тенденция отъезда сильнейших игроков КХЛ в Северную Америку сохранилась. А введение жесткого потолка зарплат этот процесс только усиливает. Однако главный переход по ходу сезона состоялся в обратном направлении. 26 декабря омский "Авангард" объявил о подписании контракта с Ильей Ковальчуком. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

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В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. После окончания контракта с "Вашингтоном" по окончании прошлого сезона НХЛ Ковальчук не смог подписать соглашение ни с одном клубом лиги. 37-летний форвард принял решение вернуться в КХЛ. Не последнюю роль в этом сыграл главный тренер "Авангарда" Боб Хартли, под руководством которого российский форвард выступал в "Атланте". В "Авангарде" Ковальчук сразу же получил капитанскую нашивку. В 16 матчах регулярного чемпионата он забросил 5 шайб и сделал 12 голевых передач. Лучшие из лучших Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата второй сезон подряд стал капитан московского "Динамо" Вадим Шипачев. 33-летний нападающий набрал 66 очков (20 шайб + 46 результативных передач) в 57 матчах, он также стал и лучшим ассистентом лиги. Второе место в списке бомбардиров занял финский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен, в активе которого 64 очка (28+36), третьим стал россиянин Дамир Жафяров из нижегородского "Торпедо", набрав 61 очко (21+40). Лучшим снайпером "регулярки" стал чешский форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин, он забросил 38 шайб в 59 играх и побил рекорд Александра Мальцева по количеству голов за "Динамо" в одном сезоне, установленный в 1971 году. Вторым стал Хартикайнен (28), третьим - француз Стефан Да Коста из казанского "Ак Барса" (27). Самым результативным защитником сезона стал игрок "Торпедо" Крис Уайдмэн, на его счету 41 (9+32) очко.

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Самой результативной тройкой чемпионата стали финны Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Хартикайнен. На счету форвардов первого звена "Салавата Юлаева" 63 заброшенные шайбы. Американский форвард "Йокерита" Брайан О'Нилл стал лучшим по показателю "плюс-минус" в регулярном чемпионате (+30). Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 900 баллов за результативность. В матче против "Барыса" 7 февраля 39-летний Мозякин провел одну смену вместе с 19-летним сыном Андреем. Самой результативной командой стало московское "Динамо" (195 шайб), больше всех пропустил нижнекамский "Нефтехимик" (214). Лучшей командой по игре в обороне стал ЦСКА. Армейцы позволили соперникам огорчить своих вратарей 121 раз. Наименьшее количество шайб (121) забросил "Сочи". В первом раунде плей-офф КХЛ в Восточной конференции состоятся серии: "Ак Барс" (1-е место в конференции) - "Торпедо" (8), "Авангард" (2) - "Автомобилист" (7), "Металлург" (3) - "Барыс" (6), "Салават Юлаев" (4) - "Трактор" (5). В Западной конференции победителей в сериях до четырех побед выявят ЦСКА (1) и "Спартак" (8), СКА (2) и минское "Динамо" (7), московское "Динамо" (3) и "Северсталь" (6), "Локомотив" (4) и "Йокерит" (5). Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми. Игры каждой серии будут проходить через день.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 ЦСКА 60 34 5 4 2 3 12 182-121 91 2 СКА 60 33 2 2 4 4 15 178-126 82 3 Динамо М 60 34 5 0 4 2 15 195-137 84 4 Локомотив 60 30 5 3 2 5 15 181-126 83 5 Йокерит 60 26 4 2 2 7 19 174-153 73 6 Северсталь 60 23 6 3 3 1 24 149-159 68 7 Динамо Мн 60 17 10 5 1 2 25 167-174 67 8 Спартак 60 20 7 1 2 5 25 157-173 63 9 Витязь 60 21 3 3 3 2 28 155-175 59 10 Сочи 60 12 2 0 3 6 37 121-202 37 11 Динамо Р 60 5 2 2 3 7 41 126-211 28