Упущенный шанс. ЦСКА проиграл "Локомотиву" и не смог приблизиться к "Зениту" в таблице РПЛ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Занимающий второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА в центральном матче первого после зимней паузы, 20-го тура на выезде проиграл столичному "Локомотиву" и не смог приблизиться к лидеру чемпионата страны петербургскому "Зениту". Отставание армейцев от сине-бело-голубых теперь составляет пять очков.

На эту тему ЦСКА сообщил об изоляции Акинфеева от команды из-за признаков ОРВИ

ЦСКА в преддверии дерби с "Локомотивом" лишился вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева. За два дня до игры портал Metaratings сообщил о том, что голкипер заразился новой коронавирусной инфекцией, но пресс-служба армейского клуба заявила, что он изолирован от остальных игроков из-за небольшого недомогания с признаками ОРВИ. После того как стало известно, что Акинфеев пропустит как минимум один официальный матч, ЦСКА в последний день трансферного окна вернул из аренды из екатеринбургского "Урала" вратаря Илью Помазуна. В заявку команды на субботний матч также не попали резервный вратарь Владислав Тороп, защитник Игорь Дивеев, а также полузащитники Алан Дзагоев, Иван Обляков и Эмиль Бохинен. На послематчевой конференции главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко спросили о том, почему клуб не объясняет отсутствие в заявке на игру ряда игроков, несмотря на то, что в телеграм-каналах появляются сообщения о заражении армейских футболистов коронавирусом. "Думаю, вы должны читать новости на официальном сайте и не обсуждать на пресс-конференции, сыграл тот или иной футболист или нет", - ответил белорусский специалист.

Уклончивый ответ на прямой вопрос, по всей видимости, можно объяснить в том числе неудовлетворительным результатом и неудачной игрой ЦСКА. Армейцы проиграли "Локомотиву" со счетом 0:2, пропустив в начале и конце первого тайма - забитыми мячами отметились нападающий Виталий Лисакович и полузащитник Гжегож Крыховяк. Во втором тайме гости "РЖД-Арены" могли возродить интригу, получив право на пенальти, который был назначен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR), но лидер команды Никола Влашич с одиннадцатиметровой отметки пробил выше ворот. Несмотря на то что "Локомотив" сохранил преимущество в два мяча, главный тренер железнодорожников Марко Николич начал спорить с арбитрами и в течение нескольких минут получил две желтые карточки, после чего был удален с тренерской скамейки.

На эту тему "Локомотив" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

На 90-й минуте матча, когда исход встречи не вызывал сомнений, в составе "Локомотива" на поле вышел восстановившийся от травмы полузащитник сборной России Дмитрий Баринов. В августе он получил разрыв крестообразной связки и перенес операцию. Из-за повреждения футболист не играл на протяжении 188 дней. Обыграв ЦСКА, "Локомотив" прервал серию из двух поражений в чемпионате России. Железнодорожники обыграли армейцев во второй раз в сезоне и в третий раз подряд. Армейцы в пяти последних играх на поле "Локомотива" потерпели два поражения и трижды сыграли вничью. "Локомотив" не показал всего, что тренировал на сборах Главный тренер "Локомотива" Марко Николич на послематчевой пресс-конференции поздравил команду, отметив, что игроки продолжили хорошую работу на сборах двумя подряд победами - над "Тамбовом" (3:0, в 1/8 финала Бетсити Кубка России) и ЦСКА. "Забили два, хотя поле было не очень хорошее, на нем было сложно играть. В первом тайме играли хорошо, а во втором чуть устали, но с нами просто не было. Надо продолжать дальше, хотя впереди ненужная нам пауза в девять дней из-за переноса кубка (четвертьфиналы Кубка России перенесены с 2-3 марта на 7-8 апреля - прим. ТАСС), а матч с Тулой остался в понедельник; слишком большая пауза", - сказал сербский специалист.

На эту тему Тренер ЦСКА Гончаренко назвал странной игру РПЛ против "Локомотива"

"Это дерби, и мне жаль, что были такие погода и поле. У нас не получается показать все, что было отработано на сборах. Еще есть в чем прибавить", - подчеркнул Николич. Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, в свою очередь, признал, что его команда сделала то, чего нельзя было допускать, - дала "Локомотиву" преимущество. "Мы сделали это, особенно в начале. Игра пошла в другом русле, более удобном для соперника. Мы удачно среагировали на пропущенный гол, продолжили хорошо обороняться и играть в атаке, но этого не хватило, чтобы переломить исход. Мы пытались это сделать заменами и большим давлением на соперника. Странная игра получилась. Сыграли неплохо в обороне и атаке, но проиграли", - сказал тренер армейцев.

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов в разговоре с ТАСС отметил, что железнодорожники, сумев удержать добытое в первом тайме преимущество в матче с ЦСКА, показали себя как грамотная команда. "Гол в начале игры всегда влияет на дальнейший ход матча, проигрывающая команда должна активно идти вперед, оголяются тылы, а в результате ЦСКА получил второй гол, - отметил он. - Во втором тайме "Локомотив" очень грамотно засушил игру, никуда не торопились, спокойно, разумно, исполнительское мастерство у футболистов "Локомотива" достаточно высокое, и они удержали победный счет. "Локомотив" показал, что это очень грамотная команда, и если уж повели в счете, то своего не упустят". В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" по итогам субботы занимает шестое место, набрав 31 очко, отставание от идущего первым "Зенита" составляет 11 очков. ЦСКА идет на второй строчке, имея в активе 37 очков. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против тульского "Арсенала" 8 марта, ЦСКА 6 марта примет грозненский "Ахмат". "Ростов" испортил день рождения Сергею Семаку "Зенит" неудачно начал 2021 год, вылетев из Кубка России на стадии 1/8 финала - петербуржцы не сумели защитить завоеванный летом прошлого года титул, дома проиграв "Арсеналу" (1:2). Суббота для сине-бело-голубых была особенным днем не только потому, что команда проводила первый матч чемпионата России после зимней паузы, но еще и из-за того, что в день игры с "Ростовом" 45-й день рождения отмечал ее главный тренер Сергей Семак. Для хозяев "Газпром-Арены" матч сложился непросто - гости открыли счет в концовке первого тайма благодаря голу Али Соу. В начале второго тайма прямую красную карточку получил защитник ростовчан Максим Осипенко, после чего "Зенит" забил два гола за четыре минуты - сначала Николай Поярков отправил мяч в свои ворота, затем отличился Далер Кузяев. Однако сине-бело-голубые не сумели удержать победу - на 89-й минуте все тот же Али Соу оформил дубль и спас для своей команды ничью.

После игры Семак признал, что встреча с "Ростовом" получилась тяжелой. "Сложно для нас складывалась игра, но сумели переломить ход матча, создали много голевых моментов. Но, к большому сожалению, два забитых мяча не позволили победить, усложнили себе жизнь, естественно. Концовка ничего не предвещала. Достаточно обидные мячи, которые залетают после рикошетов, ошибки - все это немножко портит впечатление от игры, но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать", - сказал тренер. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, в свою очередь, отметил, что игру можно разделить на два отрезка - первый и второй таймы. "Первой половиной игры доволен, за исключением отрезка, где мы не владели мячом, практически не выходили из своей штрафной. Нужно учитывать, что во втором тайме у нас было на одного игрока меньше, совсем другой футбол. Ребят могу поздравить, поблагодарить. Они не опустили руки, бились до конца", - заявил он после ничьей с "Зенитом".

Оба тренера после игры также высказывались о судействе. Семак признался, что ему сложно понять, как взаимодействуют между собой судья в поле и арбитры, которые работают на VAR. Карпин отметил, что зарекся комментировать решения рефери, но второй гол, по его мнению, "Зенит" забил с нарушением правил. "Мне прислали на телефон регламент, в котором написано черным по белому, что после предъявления карточки должен прозвучать свисток арбитра. Судья только выносил предупреждение, "Зенит" разыграл мяч и забил гол, свистка, естественно, не прозвучало, хотя судьи сказали, что правила изменились - не знаю с какого времени", - отметил наставник гостевой команды. "Зенит", несмотря на упущенную победу, упрочил лидерство в борьбе за чемпионство. Отрыв от идущего вторым ЦСКА, который проиграл "Локомотиву", увеличился до пяти очков. В 21-м туре петербуржцы 8 марта в гостях сыграют против казанского "Рубина". "Ростов", который с 33 очками занимает пятое место, 6 марта примет "Сочи". "Сочи" ворвался в тройку лидеров "Сочи" ушел на зимнюю паузу, занимая четвертое место в чемпионате России. Команда под руководством главного тренера Владимира Федотова начала 2021 год с двух побед подряд - на прошлой неделе она обыграла "Краснодар" (2:1) в 1/8 финала Кубка России, а в субботу разгромила идущий 14-м тульский "Арсенал" (4:0). Все четыре мяча сочинцы забили во втором тайме, причем три из них уместились в семиминутный отрезок - с 51-й по 58-ю минуты по голу забили Антон Заболотный, Сергей Терехов и Жоаозиньо. Окончательный счет на 67-й минуте установил Артур Юсупов.

На эту тему "Сочи" разгромил Арсенал" и вышел на третье место в РПЛ

Команда из Краснодарского края одержала четвертую подряд победу в чемпионате России, до этого она в конце прошлого года на своем поле поочередно обыграла грозненский "Ахмат" (2:0), а также московские "Спартак" (1:0) и "Динамо" (2:0). Благодаря такой серии побед "Сочи" поднялся с восьмого на третье место в турнирной таблице. Команду Федотова из тройки лидеров может потеснить "Спартак", который 28 февраля дома сыграет с "Рубином". "Арсенал" продлил серию без побед в РПЛ до девяти матчей (семь поражений и две ничьих). В четырех последних играх туляки потерпели четыре поражения, не забив ни одного гола - 0:1 от "Динамо", "Химок" и "Ротора" в конце прошлого года и 0:4 от "Сочи" в субботу. Главный тренер "Сочи" после победы отдал должное "Арсеналу", отметив хорошее сопротивление со стороны соперника до первого пропущенного мяча. "Соперник грамотно оборонялся, но гол вскрыл игру, и мы, можно сказать, порезвились, - сказал он во флеш-интервью в эфире телеканала "Матч Премьер". - В конце хотел дать шанс получить игровое время другим игрокам. Счет позволял сделать эти замены". Главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов резко высказался об игре своей команды в начале второго тайма. "Нельзя разваливаться, нельзя получать за пять минут три мяча. Это полнейшее безобразие", - заявил он. "Химки" пока не думают о еврокубках В первом матче субботы "Химки" одержали домашнюю победу над "Уфой" - 2:1. Игра была примечательна тем, что домашней командой руководил не главный тренер Игорь Черевченко, а один из его помощников Валерий Климов. Как сообщила в день игры пресс-служба подмосковной команды, перед матчем Черевченко почувствовал недомогание. В "Химках" отметили, что тест специалиста на коронавирус, сделанный перед игрой, показал отрицательный результат. В составе "Химок" отличились Мохамед Конате и Денис Глушаков, у гостей единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Владислав Камилов. Победная серия подмосковной команды насчитывает три матча, она не проигрывает с 1 ноября прошлого года - после этого были зафиксированы шесть побед и одна ничья. "Уфа", в свою очередь, потерпела третье поражение подряд.

Отставание "Химок" от четвертого места, которое дает право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций, составляет семь очков. В разговоре с ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что в команде пока не задумываются о выходе в еврокубки. "На сезон была задача - место с 10-го по 12-е, мы ее пока выполняем. В любом случае впереди еще девять игр", - отметил собеседник агентства. Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков сохраняет оптимизм после неудачного начала года. "Это была первая игра после сборов. Перспективы у команды вижу, думаю, все будет нормально. Мы будем биться, руки не опускаем. Следующая игра будет лучше", - сказал представитель руководства клуба из столицы Башкортостана. В 21-м туре РПЛ "Химки" 6 марта в Волгограде сыграют с "Ротором". "Уфа" на следующий день в Екатеринбурге встретится с местным "Уралом".