Два очка Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Даллас" в матче НХЛ

ТАСС, 28 февраля. "Тампа" со счетом 5:0 победила "Даллас" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первый гол Сергачева в текущем сезоне НХЛ помог "Тампе" обыграть "Каролину"

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Шайбы забросили Ондржей Палат (14-я минута), Энтони Чирелли (25), Брэйден Пойнт (28), Патрик Марун (36) и Стивен Стэмкос (42). Российский защитник хозяев Михаил Сергачев отметился результативными передачами в эпизодах с голами Пойнта и Маруна. Теперь на его счету 15 очков (1 шайба + 14 передач) в 19 матчах текущего регулярного чемпионата.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 20 бросков. Он провел вторую "сухую" игру подряд. На счету защищавшего ворота гостей Антона Худобина 17 сейвов. Форвард хозяев Александр Волков и нападающий "Далласа" Денис Гурьянов результативными действиями не отметились.