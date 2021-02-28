"Детройт" победил "Чикаго". Евгений Свечников набрал два очка в своей первой игре в сезоне

В составе победителей шайбы забросили Бобби Райан (11), Даррен Хелм (35), Кристиан Юос (39), Евгений Свечников (43) и Франс Нильсен (49), которому ассистировал Свечников. У проигравших отличились Алекс Дебринкэт (34), Маттиас Янмарк (45) и Доминик Кубалик (60). Защитник хозяев Никита Задоров и нападающий гостей Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

Свечников провел первый матч в текущем сезоне НХЛ. 11 января журналист The Athletic Макс Балтмэн сообщил, что "Детройт" выставил форварда на драфт отказов. После этого 24-летний россиянин провел три игры за фарм-клуб "Гранд Рапидс Гриффинс" в Американской хоккейной лиге (AHL), в которых набрал два очка (1 шайба + 1 результативная передача).17 февраля Свечников был возвращен в основной состав. В прошлом сезоне Свечников провел в регулярном чемпионате НХЛ четыре матча и результативными действиями не отметился.

"Детройт" поднялся на шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 17 очков в 23 матчах. "Чикаго" идет четвертым с 26 очками в 22 встречах. В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом в ночь на понедельник.

Другие матчи

Ранее "Питтсбург" на выезде в овертайме победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3. Результативной передачей отметился российский нападающий гостей Евгений Малкин, на счету которого теперь 12 очков (4+8) в 19 матчах текущего сезона. Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 27 бросков.