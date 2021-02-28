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Бокс

Мексиканский боксер Альварес защитил титулы чемпиона мира WBC и WBA

Бой против турка Авни Йылдырыма завершился после третьего раунда
Сауль Альварес AP Photo/John Locher
Описание
Сауль Альварес
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 28 февраля. Мексиканец Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Майами (США, штат Флорида), он выиграл у турка Авни Йылдырыма техническим нокаутом после третьего раунда.

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В послужном списке 30-летнего Альвареса теперь 55 побед (37 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Мексиканец впервые защитил титулы WBC и WBA, которые завоевал 20 декабря прошлого года, победив британца Каллума Смита решением судей. Теперь Альварес может провести объединительный поединок против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) британца Билли Джо Сондерса.

В активе 29-летнего Йылдырыма 21 победа (12 нокаутом), три поражения. Он уже боксировал за титул чемпиона мира WBC, проиграв в прошлом бою в феврале 2019 года американцу Энтони Дирреллу техническим решением в 10-м раунде.

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