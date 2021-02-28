Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров готов присоединиться к сборной в марте

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил истекает 21 мая, готов присоединиться к национальной команде на мартовском сборе в подмосковной Рузе. Об этом он сообщил ТАСС.

Захаров был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года, срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября 2019 года. В ноябре 2020 года победитель Игр-2012 сообщил о намерении вернуться в спорт и отобраться на Олимпиаду в Токио. 25 марта в Рузе стартует сбор национальной команды. В соответствии с антидопинговыми правилами 29-летнему Захарову за два месяца до окончания срока дисквалификации будет возвращено право на совместные тренировки.

"Что касается мартовского сбора, то решение о моем вызове на это мероприятие должен принять главный тренер, - сказал Захаров. - Но если все получится, то я туда с удовольствием съездил бы. Мною уже написано соответствующее заявление о намерении возобновить спортивную карьеру. Соответственно, ко мне опять стали приходить допинг-офицеры".

Спортсмен, принявший решение о возвращении в спорт после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, должен за шесть месяцев до завершения срока наказания написать соответствующее заявление в организацию, которая ранее вынесла решение об отстранении. Захаров был дисквалифицирован Международной федерацией плавания (FINA).

Захаров является победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы. На Олимпийских играх 2012 года, помимо золота в прыжках с трехметрового трамплина, он вместе с Евгением Кузнецовым завоевал серебро в синхронных прыжках.