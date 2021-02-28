Решение Федерального суда Швейцарии по жалобам российских биатлонисток ожидается летом

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Федерального суда Швейцарии по уголовным жалобам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой ожидается летом или в начале осени. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Хензер, представляющий интересы биатлонисток в суде.

Адвокат Хензер заявил, что до сих пор неизвестно, какой допинг вменяется Зайцевой

24 сентября 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции Вилухиной и Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Апелляция Зайцевой была удовлетворена частично. Обвинения в адрес спортсменок основывались на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Позже биатлонистки обратились с уголовными жалобами в прокуратуру Швейцарии.

"Решение суда ожидается летом или в начале осени", - сказал Хензер.

Основной аргумент защиты - поддельные подписи под письменными показаниями главного свидетеля - Родченкова. Без них, по мнению адвокатов биатлонисток, доводы обвинения выглядят несостоятельными.

Слушания по апелляциям биатлонисток в CAS состоялись в начале марта 2020 года. В ходе разбирательств Международный олимпийский комитет (МОК) первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Позднее независимые британские и немецкие эксперты признали, что подпись Родченкова под этими показаниями является низкокачественной подделкой.